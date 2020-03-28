Папа молился о прекращении пандемии COVID-19 на пустой площади Ватикана

Папа Римский помолился на пустой площади святого Петра в Ватикане о прекращении пандемии COVID-19.

Источник: vatican news

Детали: Папа Римский отметил важность единения всех ради победы над эпидемией и спасения мира. Молитву транслировали в прямом эфире в Facebook и YouTube.

Прямая речь: "Густая тьма опустилась на наши площади, улицы и города она воцарилась над нашими жизнями, наполняя все оглушительной тишиной и удручающей пустотой, что парализует каждую вещь, которую встречает на своем пути: это чувствуется в воздухе, в жестах, об этом говорят взгляды ... Мы осознали, что находимся в одной лодке, все уязвимые и дезориентированы, но в то же время важные и нужные, все призваны оставаться вместе, все требуя взаимно поддерживать друг друга. В этой лодке присутствуют все мы".

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Напомним:

В Украине пока обнаружили 310 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли.

В мире из 591 802 случаев заболевания новым коронавирусом 26 996 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

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