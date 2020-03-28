Вступ Північної Македонії до НАТО є ознакою політики відкритих дверей Альянсу — МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас впевнений, що вступ Північної Македонії до НАТО свідчить про те, що Альянс залишається відкритим.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Вступ Північної Македонії до НАТО підвищує безпеку та стабільність на Західних Балканах, а також є ознакою політики відкритих дверей НАТО - політики, яка допомагає забезпечити свободу, демократію та права людини".

Міністр МЗС Німеччини назвав "ще одним великим успіхом послідовної політики реформ", що їх проводить уряд Північної Македонї, той факт, що Брюссель вирішив цього тижня відкрити переговори про приєднання країни до ЄС.

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