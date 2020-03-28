Вступление Северной Македонии в НАТО - признак политики открытых дверей Альянса — МИД Германии
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Суббота, 28 марта 2020, 02:52
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас уверен, что вступление Северной Македонии в НАТО свидетельствует о том, что Альянс остается открытым.
Источник: Укринформ
Прямая речь: "Введение Северной Македонии в НАТО повышает безопасность и стабильность на Западных Балканах, а также является признаком политики открытых дверей НАТО - политики, которая помогает обеспечить свободу, демократию и права человека".
Глава МИД Германии назвал "еще одним большим успехом последовательной политики реформ", которые проводит правительство Северной Македон, тот факт, что Брюссель решил на этой неделе открыть переговоры о присоединении страны к ЕС.
Напомним:
- 27 марта Северная Македония официально стала новым членом Североатлантического альянса.
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