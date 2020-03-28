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Вступление Северной Македонии в НАТО - признак политики открытых дверей Альянса — МИД Германии

Суббота, 28 марта 2020, 01:52
Вступление Северной Македонии в НАТО - признак политики открытых дверей Альянса — МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас уверен, что вступление Северной Македонии в НАТО свидетельствует о том, что Альянс остается открытым.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Введение Северной Македонии в НАТО повышает безопасность и стабильность на Западных Балканах, а также является признаком политики открытых дверей НАТО - политики, которая помогает обеспечить свободу, демократию и права человека".

Глава МИД Германии назвал "еще одним большим успехом последовательной политики реформ", которые проводит правительство Северной Македон, тот факт, что Брюссель решил на этой неделе открыть переговоры о присоединении страны к ЕС.

Напомним:

Темы: НАТОМакедония
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