Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Італія випередила Китай за кількістю заражень COVID-19

Субота, 28 березня 2020, 04:19
Італія випередила Китай за кількістю заражень COVID-19

За час пандемії нового коронавірусу, в Італії на COVID-19 захворіли 86 498 особи. В той же час у Китаї зафіксовано 81 905 випадків захворювання.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: В Італії з 86 498 випадків заражень на коронавірус 9134 хворих померло, 10 950 одужали.

У Китаї з 81 905 захворілих 3291 померло, 74 181 людей одужало.

У США з 104 007 випадків захворювання 1581 людей померло, 870 пацієнтів одужало.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо: 

  • В Україні наразі виявили 310 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли.
  • У світі з 593 291 випадків захворювання новим коронавірусом 27 198 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Читайте також: Коронавірус із Бергамо: чому епідемія в Італії схожа на катастрофу, а у Німеччині – ні

Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусКитайІталіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
Усі новини...
Реклама: