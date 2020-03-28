Італія випередила Китай за кількістю заражень COVID-19

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Субота, 28 березня 2020, 05:19

За час пандемії нового коронавірусу, в Італії на COVID-19 захворіли 86 498 особи. В той же час у Китаї зафіксовано 81 905 випадків захворювання.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: В Італії з 86 498 випадків заражень на коронавірус 9134 хворих померло, 10 950 одужали.

У Китаї з 81 905 захворілих 3291 померло, 74 181 людей одужало.

У США з 104 007 випадків захворювання 1581 людей померло, 870 пацієнтів одужало.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Нагадаємо: 

  • В Україні наразі виявили 310 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли.
  • У світі з 593 291 випадків захворювання новим коронавірусом 27 198 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

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Теми: коронавірус Китай Італія США


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