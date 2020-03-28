Італія випередила Китай за кількістю заражень COVID-19
За час пандемії нового коронавірусу, в Італії на COVID-19 захворіли 86 498 особи. В той же час у Китаї зафіксовано 81 905 випадків захворювання.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: В Італії з 86 498 випадків заражень на коронавірус 9134 хворих померло, 10 950 одужали.
У Китаї з 81 905 захворілих 3291 померло, 74 181 людей одужало.
У США з 104 007 випадків захворювання 1581 людей померло, 870 пацієнтів одужало.
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Нагадаємо:
- В Україні наразі виявили 310 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли.
- У світі з 593 291 випадків захворювання новим коронавірусом 27 198 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою.
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