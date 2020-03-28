Италия опередила Китай по числу заражений COVID-19
За время пандемии нового коронавируса, в Италии на COVID-19 заболели 86498 человека. В то же время в Китае зафиксировано 81 905 случаев заболевания.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: В Италии с 86 498 случаев заражений на коронавирус 9134 больных умерло, 10950 выздоровели.
В Китае с 81 905 заболевших 3291 умерло, 74181 человек выздоровели.
В США с 104 007 случаев заболевания 1581 человек умерло, 870 пациентов выздоровели.
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Напомним:
- В Украине пока обнаружили 310 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли.
- В мире из 593 291 случаев заболевания новым коронавирусом 27 198 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.
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