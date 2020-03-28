На Чернігівщині підтвердився перший випадок коронавірусу

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Субота, 28 березня 2020, 08:56

ПЛР-тест підтвердив перший випадок COVID-19 у Чернігівській області.

Джерело: голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко у Facebook

Деталі: За його словами, хворий перебуває в окремому боксі інфекційного відділення Борзнянської районної лікарні, стан задовільний.

Дослівно: "Визначено перше коло контактних осіб, всі вони перебувають на самоізоляції, знаходяться під медико-санітарним наглядом, самоізоляцію контролюють працівники Національної поліції".

Що передувало: 26 березня Прокопенко повідомив, що позитивний результат на COVІD-19 у госпіталізованого чоловіка показав експрес-тест.

Для підтвердження або спростування діагнозу матеріали були направлені на ПЛР-тестування до референс-лабораторії.

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Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Передісторія:

  • Станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки.

Українська правда
Теми: Чернігівська область коронавірус


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