На Чернігівщині підтвердився перший випадок коронавірусу
ПЛР-тест підтвердив перший випадок COVID-19 у Чернігівській області.
Джерело: голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко у Facebook
Деталі: За його словами, хворий перебуває в окремому боксі інфекційного відділення Борзнянської районної лікарні, стан задовільний.
Дослівно: "Визначено перше коло контактних осіб, всі вони перебувають на самоізоляції, знаходяться під медико-санітарним наглядом, самоізоляцію контролюють працівники Національної поліції".
Що передувало: 26 березня Прокопенко повідомив, що позитивний результат на COVІD-19 у госпіталізованого чоловіка показав експрес-тест.
Для підтвердження або спростування діагнозу матеріали були направлені на ПЛР-тестування до референс-лабораторії.
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Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Передісторія:
- Станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки.