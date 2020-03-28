Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черниговской области подтвердился первый случай коронавируса

Суббота, 28 марта 2020, 07:56
В Черниговской области подтвердился первый случай коронавируса

ПЦР-тест подтвердил первый случай COVID-19 в Черниговской области.

Источник: председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook

Детали: По его словам, больной находится в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской районной больницы, состояние удовлетворительное.

Дословно: "Определен первый круг контактных лиц, все они находятся на самоизоляции, находятся под медико-санитарным наблюдением, самоизоляцию контролируют работники Национальной полиции".

Что предшествовало: 26 марта Прокопенко сообщил, что положительный результат на COVID-19 у госпитализированного мужчины показал экспресс-тест.

Для подтверждения или опровержения диагноза материалы были направлены на ПЦР-тестирование в референс-лабораторию.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Предыстория:

  • По состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черниговская областькоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Черниговская область
На Черниговщине – более 20 вражеских приходов
Руководитель налоговой продала квартиру и землю в Крыму и купила "элитку" в Киеве – ГБР
На Черниговщине зафиксировано более полусотни вражеских приходов по пограничникам – ОК "Север"
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: