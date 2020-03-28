В Черниговской области подтвердился первый случай коронавируса

ПЦР-тест подтвердил первый случай COVID-19 в Черниговской области.

Источник: председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook

Детали: По его словам, больной находится в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской районной больницы, состояние удовлетворительное.

Дословно: "Определен первый круг контактных лиц, все они находятся на самоизоляции, находятся под медико-санитарным наблюдением, самоизоляцию контролируют работники Национальной полиции".

Что предшествовало: 26 марта Прокопенко сообщил, что положительный результат на COVID-19 у госпитализированного мужчины показал экспресс-тест.

Для подтверждения или опровержения диагноза материалы были направлены на ПЦР-тестирование в референс-лабораторию.