В Черниговской области подтвердился первый случай коронавируса
ПЦР-тест подтвердил первый случай COVID-19 в Черниговской области.
Источник: председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook
Детали: По его словам, больной находится в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской районной больницы, состояние удовлетворительное.
Дословно: "Определен первый круг контактных лиц, все они находятся на самоизоляции, находятся под медико-санитарным наблюдением, самоизоляцию контролируют работники Национальной полиции".
Что предшествовало: 26 марта Прокопенко сообщил, что положительный результат на COVID-19 у госпитализированного мужчины показал экспресс-тест.
Для подтверждения или опровержения диагноза материалы были направлены на ПЦР-тестирование в референс-лабораторию.
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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Предыстория:
- По состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.