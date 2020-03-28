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В Украине 311 случаев коронавируса, 8 летальных – ЦОС

Суббота, 28 марта 2020, 09:06
В Украине 311 случаев коронавируса, 8 летальных – ЦОС

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине подтверждено 311 случаев COVID-19.

Источник: ЦОС

Детали: Всего зафиксировано 8 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них три – в Ивано-Франковской области. 5 человек уже выздоровели.

В течение суток Центр общественного здоровья Украины получил сообщение о 93 подтвержденных случаях заболевания.

Случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 16 случаев;

Волынская обл. – 2 случая;

Днепропетровская обл. – 7 случаев;

Донецкая обл. – 2 случая;

Житомирская обл. – 4 (1 летальный) случая;

Закарпатская обл. – 1 случай;

Запорожская обл. – 10 случаев;

Ивано-Франковская область – 28 (3 летальных) случаев;

м. Киев – 74 случая;

Киевская обл. – 41 случай;

Львовская обл. – 5 случаев;

Луганская обл. – 2 случая;

Николаевская обл. – 1 случай;

Одесская обл. – 6 случаев;

Полтавская обл. – 1 случай;

Ровенская обл. – 9 случаев (1 летальный)

Сумская обл. – 5 случаев (1 летальный)

Тернопольская обл. – 43 случая (1 летальный)

Харьковская обл. – 1 случай;

Херсонская обл. – 1 случай;

Хмельницкая обл. – 1 случай;

Черкасская обл. – 3 случая;

Черновицкая обл. – 47 (1 летальный) случаев;

Черниговская обл. – 1 случай.

 

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Предыстория:

  • По состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. 
  • 27 марта заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил о 5 летальных случаях. 

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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