В Украине 311 случаев коронавируса, 8 летальных – ЦОС

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине подтверждено 311 случаев COVID-19.

Источник: ЦОС

Детали: Всего зафиксировано 8 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них три – в Ивано-Франковской области. 5 человек уже выздоровели.

В течение суток Центр общественного здоровья Украины получил сообщение о 93 подтвержденных случаях заболевания.

Случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 16 случаев;

Волынская обл. – 2 случая;

Днепропетровская обл. – 7 случаев;

Донецкая обл. – 2 случая;

Житомирская обл. – 4 (1 летальный) случая;

Закарпатская обл. – 1 случай;

Запорожская обл. – 10 случаев;

Ивано-Франковская область – 28 (3 летальных) случаев;

м. Киев – 74 случая;

Киевская обл. – 41 случай;

Львовская обл. – 5 случаев;

Луганская обл. – 2 случая;

Николаевская обл. – 1 случай;

Одесская обл. – 6 случаев;

Полтавская обл. – 1 случай;

Ровенская обл. – 9 случаев (1 летальный)

Сумская обл. – 5 случаев (1 летальный)

Тернопольская обл. – 43 случая (1 летальный)

Харьковская обл. – 1 случай;

Херсонская обл. – 1 случай;

Хмельницкая обл. – 1 случай;

Черкасская обл. – 3 случая;

Черновицкая обл. – 47 (1 летальный) случаев;

Черниговская обл. – 1 случай.

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