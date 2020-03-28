В Украине 311 случаев коронавируса, 8 летальных – ЦОС
По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине подтверждено 311 случаев COVID-19.
Источник: ЦОС
Детали: Всего зафиксировано 8 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них три – в Ивано-Франковской области. 5 человек уже выздоровели.
В течение суток Центр общественного здоровья Украины получил сообщение о 93 подтвержденных случаях заболевания.
Случаи подтверждены:
Винницкая обл. – 16 случаев;
Волынская обл. – 2 случая;
Днепропетровская обл. – 7 случаев;
Донецкая обл. – 2 случая;
Житомирская обл. – 4 (1 летальный) случая;
Закарпатская обл. – 1 случай;
Запорожская обл. – 10 случаев;
Ивано-Франковская область – 28 (3 летальных) случаев;
м. Киев – 74 случая;
Киевская обл. – 41 случай;
Львовская обл. – 5 случаев;
Луганская обл. – 2 случая;
Николаевская обл. – 1 случай;
Одесская обл. – 6 случаев;
Полтавская обл. – 1 случай;
Ровенская обл. – 9 случаев (1 летальный)
Сумская обл. – 5 случаев (1 летальный)
Тернопольская обл. – 43 случая (1 летальный)
Харьковская обл. – 1 случай;
Херсонская обл. – 1 случай;
Хмельницкая обл. – 1 случай;
Черкасская обл. – 3 случая;
Черновицкая обл. – 47 (1 летальный) случаев;
Черниговская обл. – 1 случай.
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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Предыстория:
- По состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
- 27 марта заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил о 5 летальных случаях.