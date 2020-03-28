Зеленський призначив Наєва командувачем Об'єднаних сил

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Наєва Командувачем об'єднаних сил.

Джерело: указ президента від 27 березня, опублікований у суботу

Дослівно: "Призначити Наєва Сергія Івановича Командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України".

Деталі: Іншими указами від 27 березня Зеленський також розділив посади головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу.

Так, президент звільнив Руслана Хомчака з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України, а іншим указом призначив Хомчака на посаду головнокомандувача ЗСУ.

Ще одним указом президент призначив Сергія Корнійчука начальником Генштабу ЗСУ.

Довідка: Наєв був командувачем Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України з 16 березня 2018 по 6 травня 2019 року.

6 травня 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко призначив новим командувачем Операцією об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського.

5 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив на посаду командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка