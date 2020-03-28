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Зеленский назначил Наева командующим Объединенных сил

Суббота, 28 марта 2020, 12:39
Зеленский назначил Наева командующим Объединенных сил

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Наева Командующим объединенных сил.

Источник: Указ президента от 27 марта, опубликованный в субботу

Дословно: "Назначить Наева Сергея Ивановича командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины".

Детали: Другими указами от 27 марта Зеленский также разделил должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба.

Так, президент уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а другим указом назначил Хомчака на должность главнокомандующего ВСУ.

Еще одним указом президент назначил Сергея Корнейчука начальником Генштаба ВСУ.

Справка: Наев был командующим Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины с 16 марта 2018 по 6 мая 2019 года.

6 мая 2019 пятый президент Петр Порошенко назначил новым командующим Операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского.

5 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

Украинская правда

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