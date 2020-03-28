На Донбасі поранено двох військових, один у важкому стані

У суботу внаслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців ООС, один з них перебуває у важкому стані.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне кульове поранення. Стан здоров’я військовослужбовця важкий.

Також поблизу населеного пункту Хутір Вільний кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Стан здоров’я – середньої важкості".

Деталі: Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.