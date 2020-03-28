На Донбассе ранены двое военных, один в тяжелом состоянии

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Суббота, 28 марта 2020, 14:28

В субботу в результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих ООС, один из них находится в тяжелом состоянии.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "У населенного пункта Шумы противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное пулевое ранение. Состояние здоровья военнослужащего тяжелое.

Также вблизи населенного пункта Хутор Вольный пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Состояние здоровья – средней тяжести".

Детали: Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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