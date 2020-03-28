Рейдерам, що присвоїли офіс на Банковій за 5 мільйонів, оголосили про підозру

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Субота, 28 березня 2020, 17:03

Адвокату та нотаріусу, причетним до схеми рейдерське захоплення приміщення офісу у Києві на вулиці Банковій, яке перебуває на балансі Держуправління справами, повідомлено про підозру. 

Джерело: пресцентр Служби безпеки України

Деталі: Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190. ч .4 ст. 358 КК України. 

Дослівно: "Співробітники ГУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ попередили рейдерське захоплення приміщення у Києві. Під час досудового слідства оперативники спецслужби задокументували, що зловмисники, використовуючи анкетні дані померлої особи, здійснили незаконну перереєстрацію прав власності на об’єкт державної нерухомості".

У жовтні при спробі укласти договір купівлі-продажу майна, правоохоронці затримали одного з учасників оборудки, колишнього народного депутата України IV та V скликання.

У ході подальших слідчих дій правоохоронці встановили причетність до протиправної схеми приватного нотаріуса та адвоката. Встановлено, що один з них використовував паспорт громадянина України на чуже ім’я". 

Українська правда
Теми: СБУ рейдерство Наша Україна кримінал


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