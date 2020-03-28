Рейдерам, що присвоїли офіс на Банковій за 5 мільйонів, оголосили про підозру

Адвокату та нотаріусу, причетним до схеми рейдерське захоплення приміщення офісу у Києві на вулиці Банковій, яке перебуває на балансі Держуправління справами, повідомлено про підозру.

Джерело: пресцентр Служби безпеки України

Деталі: Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190. ч .4 ст. 358 КК України.

Дослівно: "Співробітники ГУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ попередили рейдерське захоплення приміщення у Києві. Під час досудового слідства оперативники спецслужби задокументували, що зловмисники, використовуючи анкетні дані померлої особи, здійснили незаконну перереєстрацію прав власності на об’єкт державної нерухомості".

У жовтні при спробі укласти договір купівлі-продажу майна, правоохоронці затримали одного з учасників оборудки, колишнього народного депутата України IV та V скликання.

У ході подальших слідчих дій правоохоронці встановили причетність до протиправної схеми приватного нотаріуса та адвоката. Встановлено, що один з них використовував паспорт громадянина України на чуже ім’я".