Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рейдерам, що присвоїли офіс на Банковій за 5 мільйонів, оголосили про підозру

Субота, 28 березня 2020, 16:03
Рейдерам, що присвоїли офіс на Банковій за 5 мільйонів, оголосили про підозру

Адвокату та нотаріусу, причетним до схеми рейдерське захоплення приміщення офісу у Києві на вулиці Банковій, яке перебуває на балансі Держуправління справами, повідомлено про підозру. 

Джерело: пресцентр Служби безпеки України

Деталі: Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190. ч .4 ст. 358 КК України. 

Дослівно: "Співробітники ГУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ попередили рейдерське захоплення приміщення у Києві. Під час досудового слідства оперативники спецслужби задокументували, що зловмисники, використовуючи анкетні дані померлої особи, здійснили незаконну перереєстрацію прав власності на об’єкт державної нерухомості".

У жовтні при спробі укласти договір купівлі-продажу майна, правоохоронці затримали одного з учасників оборудки, колишнього народного депутата України IV та V скликання.

У ході подальших слідчих дій правоохоронці встановили причетність до протиправної схеми приватного нотаріуса та адвоката. Встановлено, що один з них використовував паспорт громадянина України на чуже ім’я". 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУрейдерствоНаша Українакримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
СБУ
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
Усі новини...
Реклама: