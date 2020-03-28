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Рейдерам, присвоившим офис на Банковой за 5 миллионов, объявили о подозрении

Суббота, 28 марта 2020, 16:03
Рейдерам, присвоившим офис на Банковой за 5 миллионов, объявили о подозрении

Адвокату и нотариусу, причастным к схеме рейдерского захвата помещения офиса в Киеве на улице Банковой, которое находится на балансе Госуправления делами, сообщено о подозрении.

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины

Детали: Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190. ч .4 ст. 358 УК Украины.

Дословно: "Сотрудники ГУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ предупредили рейдерский захват помещения в Киеве. Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники, используя анкетные данные умершего, осуществили незаконную перерегистрацию прав собственности на объект государственной недвижимости".

В октябре при попытке заключить договор купли-продажи имущества, правоохранители задержали одного из участников сделки, бывшего народного депутата Украины IV и V созыва.

В ходе дальнейших следственных действий правоохранители установили причастность к противоправной схеме частного нотариуса и адвоката. Установлено, что один из них использовал паспорт гражданина Украины на чужое имя".

Украинская правда

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Темы: СБУрейдерствоНаша Украинакриминал
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