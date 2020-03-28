Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася притягнути до відповідальності ексзаступника голови адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова за погрози працівнику Офісу генерального прокурора Олександрові Божку.

Джерело: рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії від 26 лютого, опубліковане "Слідство.Інфо"

Дослівно: "У порушенні дисциплінарної справи за скаргою Божка Олександра Сергійовича (…) стосовно адвоката Портнова Андрія Володимировича (…) — відмовити у зв’язку з відсутністю ознак дисциплінарного проступку з боку адвоката", зазначено у документі.

Деталі: Разом з тим у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури зазначили, що дії Портнова щодо прокурора Божка, відповідно до рішення ради прокурорів, можуть бути кримінальним правопорушенням.

Дослівно: "Рішенням Ради прокурорів (…) дії щодо скаржника визнано як погрози, що може вказувати на ознаки інших видів правопорушень, зокрема, передбаченого статтею 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, карається громадськими роботами або позбавленням волі до трьох років, — ред.).

Деталі: Під час розгляду скарги Комісія отримала свідчення самого Портнова, який підтвердив, що це саме він писав образливі повідомлення з погрозами Божку. На його думку, ця переписка "мала виключно приватний характер між двома чоловіками". При цьому Портнов звинуватив Божка у "фальсифікації" кримінального провадження, у якому він фігурує.

Що передувало:

18 листопада 2019 р. журналісти "Слідство.Інфо" повідомили, що ексзаступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов з 2017 року погрожує прокурорам, які розслідують кримінальні провадження, де він фігурує.

Зокрема, погрози з номера Портнова отримували співробітник ГПУ Олександр Божко, колишній очільник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк та ще один співробітник ГПУ, якого ЗМІ не називають.

Божко вів кримінальне провадження, яке стосувалося можливого привласнення Портновим грошей двох столичних вишів, а також – імовірних зловживань під час обрання його членом Вищої ради юстиції.

На початку 2019-го Печерський суд Києва зобов’язав прокурора протягом місяця завершити розслідування у справі Портнова. Зі спливом терміну провадження його слід було або закрити, або передати до суду. У Печерському суді до осені 2016-го року працювала рідна сестра Портнова.

Прокурор Олександр Божко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатів позбавити Портнова права займатися адвокатською діяльністю.