Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь к ответственности экс-замглавы администрации президента Януковича Андрея Портнова за угрозы сотруднику Офиса генерального прокурора Александру Божко.

Источник: решение квалификационно-дисциплинарной комиссии от 26 февраля, опубликованное "Слідство.Інфо"

Дословно: "В возбуждении дисциплинарного дела по жалобе Божко Александра Сергеевича (...) в отношении адвоката Портнова Андрея Владимировича (...) - отказать в связи с отсутствием признаков дисциплинарного проступка со стороны адвоката", говорится в документе.

Детали: Вместе с тем в Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры отметили, что действия Портнова относительно прокурора Божко, согласно решению совета прокуроров, могут быть уголовным преступлением.

Дословно: "Решением Совета прокуроров (...) действия в отношении Божко признаны угрозами, что может указывать на признаки других видов правонарушений, в частности, предусмотренных статьей 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, что карается общественными работами или лишением свободы до трех лет, - ред.).

Детали: При рассмотрении жалобы Комиссия получила свидетельства самого Портнова, который подтвердил, что это именно он писал оскорбительные сообщения с угрозами Божко. По его мнению, эта переписка "имела исключительно частный характер между двумя мужчинами". При этом Портнов обвинил Божко в "фальсификации" уголовного производства, в котором он фигурирует.

Предыстория:

18 ноября журналисты "Слідство.Інфо" сообщили, что экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов с 2017 года угрожает прокурорам, которые расследуют уголовные производства, где он фигурирует.

В частности, угрозы с номера Портнова получали, по данным журналистов, сотрудник Генпрокуратуры Александр Божко, бывший глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и еще один сотрудник ГПУ, которого в издании не называют.

Прокурор Божко вел уголовное производство, которое касалось возможного присвоения Портновым денег двух столичных вузов, а также - вероятных злоупотреблений при избрании его членом Высшего совета юстиции.

В начале 2019-го Печерский суд Киева обязал прокурора в течение месяца завершить расследование по делу Портнова. По истечении срока производства его следовало либо закрыть, либо передать в суд. В Печерском суде до осени 2016 года работала родная сестра Портнова.

Прокурор ГПУ Александр Божко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов лишить Портнова права заниматься адвокатской деятельностью.