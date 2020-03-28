Аваков: НС чи комендантська година поки не потрібні, але карантин має бути повним

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Субота, 28 березня 2020, 20:55

Наразі в Україні поки не потрібен надзвичайний стан чи комендантська година, але карантин має бути максимально повним.

Джерело: інтерв'ю глави МВС Арсена Авакова в ефірі програми "Головна тема", повідомляє Департамент комунікації МВС України

Деталі: Як зазначив Аваков, найбільшим злочином зараз є порушення режиму карантину.

Пряма мова Авакова: "Люди наражають на небезпеку не лише себе, але й своїх рідних і оточуючих. Поки нам не потрібен надзвичайний стан чи комендантська година, але карантин має бути максимально повним.

Якщо доведеться ввести комендантську годину, як це вже зробили у низці європейських країн, то доведеться вводити й надзвичайний стан". 

Деталі: Також Аваков зауважив, що рівень злочинності по всіх статтях знизився на 30%, однак активізувалися шахраї, "але такі злочини – не системні". 

Українська правда
Теми: карантин коронавірус Аваков


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