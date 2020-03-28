Аваков: НС чи комендантська година поки не потрібні, але карантин має бути повним

Наразі в Україні поки не потрібен надзвичайний стан чи комендантська година, але карантин має бути максимально повним.

Джерело: глава МВС Арсен Аваков в ефірі ТРК "Україна", повідомляє Департамент комунікації МВС України та МВС у Facebook

Деталі: Як зазначив Аваков, найбільшим злочином зараз є порушення режиму карантину.

Пряма мова Авакова: "Люди наражають на небезпеку не лише себе, але й своїх рідних і оточуючих. Поки нам не потрібен надзвичайний стан чи комендантська година, але карантин має бути максимально повним.

Якщо доведеться ввести комендантську годину, як це вже зробили у низці європейських країн, то доведеться вводити й надзвичайний стан".

Деталі: Аваков зазначив, що при перетині кордону усі українці, які поверталися на батьківщину, підписували зобов'язання про самоізоляцію, поліція володіє усіма базами даних та поступово контролює дотримання режиму.

Пряма мова: "За останні кілька тижнів сотні тисяч людей повернулися в Україну, всі підписали зобов'язання про самоізоляцію.

Поліція володіє усією базою громадян, які перетнули державний кордон, і ми контролюємо цю ситуацію. Йдуть перевірки, дзвінки. Якщо люди це будуть ігнорувати - тоді штраф або кримінальна відповідальність".



Деталі: Аваков нагадав, що в рамках надзвичайної ситуації напрацьований механізм, коли за вказівкою головного санітарного лікаря поліція в разі необхідності примусово ізолює хворого.

Також Аваков зауважив, що рівень злочинності по всіх статтях знизився на 30%, однак активізувалися шахраї, "але такі злочини – не системні".

Пряма мова: "Ми дуже активно намагаємось реагувати на всі фейки. Наприклад, нещодавно була ситуація, коли розсилались смс-повідомлення про те, що ніби-то якась фірма мала ходити по квартирам і дезинфікувати приміщення. Поліція це відслідковувала. Відсилали смс-повідомлення з попередженням, що це шахраї. Але такі злочини – не системні".

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Що передувало:

Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території держави.

Рішення уряду передбачає можливість продовжити ці заходи у разі необхідності. Водночас терміни можуть бути переглянуті у зворотній бік, якщо протидія поширенню інфекції коронавірусу буде успішною.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що КМДА створює моніторингову групу, яка працюватиме над збором інформації про потенційно хворих на коронавірус та осіб, які з контактували з інфікованими на COVID-19.