Аваков: ЧП или комендантский час пока не нужны, но карантин должен быть полным

В настоящее время в Украине не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.

Источник: интервью главы МВД Арсена Авакова в эфире программы "Главная тема", сообщает Департамент коммуникации МВД Украины

Детали: Как отметил Аваков, величайшим преступлением сейчас является нарушение режима карантина.

Прямая речь Авакова: "Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.

Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение".

Детали: Также Аваков отметил, что уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники, "но такие преступления - не системные".