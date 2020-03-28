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Аваков: ЧП или комендантский час пока не нужны, но карантин должен быть полным

Суббота, 28 марта 2020, 19:55
Аваков: ЧП или комендантский час пока не нужны, но карантин должен быть полным

В настоящее время в Украине не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.

Источник: глава МВД Арсен Аваков в эфире ТРК Украина, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины и страница МВД в Facebook

Детали: Как отметил Аваков, величайшим преступлением сейчас является нарушение режима карантина.

Прямая речь Авакова: "Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.

Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение".

Детали: Аваков отметил, что при пересечении границы все украинцы, которые возвращались на родину, подписывали обязательства о самоизоляции, полиция обладает всеми базами данных и постепенно контролирует соблюдение режима.

Прямая речь: "За последние несколько недель сотни тысяч людей вернулись в Украину, все подписали обязательство о самоизоляцию.

Полиция обладает всей базой граждан, которые пересекли государственную границу, и мы контролируем эту ситуацию. Идут проверки, звонки. Если люди это будут игнорировать - тогда штраф или уголовная ответственность ".

Детали: Аваков напомнил, что в рамках чрезвычайной ситуации наработанный механизм, когда по указанию главного санитарного врача полиция в случае необходимости принудительно изолирует больного.

Также Аваков отметил, что уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники, "но такие преступления - не системные".

Прямая речь: "Мы очень активно пытаемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщения о том, что якобы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщения с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления - не системные".

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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Предыстория: 

Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Решение правительства предусматривает возможность продолжить эти меры в случае необходимости. В то же время сроки могут быть пересмотрены в обратную сторону, если противодействие распространению инфекции коронавируса будет успешным.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что КГГА создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации о потенциально больных коронавирусом и лицах, контактировавших с инфицированными на COVID-19.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусАваков
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