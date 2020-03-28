Аваков: ЧП или комендантский час пока не нужны, но карантин должен быть полным

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Суббота, 28 марта 2020, 20:55

В настоящее время в Украине не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.

Источник: интервью главы МВД Арсена Авакова в эфире программы "Главная тема", сообщает Департамент коммуникации МВД Украины

Детали: Как отметил Аваков, величайшим преступлением сейчас является нарушение режима карантина.

Прямая речь Авакова: "Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.

Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение".

Детали: Также Аваков отметил, что уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники, "но такие преступления - не системные".

Украинская правда
Темы: карантин коронавирус Аваков


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