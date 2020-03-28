У Китаї завантажують чергову партію масок і костюмів для України

У неділю в Україну з Китаю має прибути чергова партія медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів.

Джерело: посольство України в Китаї

Фото посольства України в Китаї

Дослівно: "Зараз у міжнародному аеропорту м.Сямень (пров. Фуцзянь) літак авіакомпанії "SCAT" Boeing 767-300 завантажується черговою партією медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів для України.

Напередодні, завдяки тісній координації дій посольства та Генерального консульства України в Шанхаї з китайськими центральними й місцевими органами влади, було отримано всі необхідні авіаційні дозволи, узгоджено логістику та митні процедури.

Уже в неділю, 29 березня, гуманітарний вантаж з Китаю має прибути в Україну".

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