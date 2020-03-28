У Китаї завантажують чергову партію масок і костюмів для України
У неділю в Україну з Китаю має прибути чергова партія медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів.
Джерело: посольство України в Китаї
Дослівно: "Зараз у міжнародному аеропорту м.Сямень (пров. Фуцзянь) літак авіакомпанії "SCAT" Boeing 767-300 завантажується черговою партією медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів для України.
Напередодні, завдяки тісній координації дій посольства та Генерального консульства України в Шанхаї з китайськими центральними й місцевими органами влади, було отримано всі необхідні авіаційні дозволи, узгоджено логістику та митні процедури.
Уже в неділю, 29 березня, гуманітарний вантаж з Китаю має прибути в Україну".
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Передісторія:
- 23 березня у Києві приземлився військовий літак Іл-76, який спецрейсом з Китаю привіз в Україну медичні засоби для боротьби з COVID-19. В Україну доставили 250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок.