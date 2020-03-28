У Китаї завантажують чергову партію масок і костюмів для України

1872 перегляди
Субота, 28 березня 2020, 21:32
Фото посольства України в Китаї

У неділю в Україну з Китаю має прибути чергова партія медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів.

Джерело: посольство України в Китаї

 
Фото посольства України в Китаї

Дослівно: "Зараз у міжнародному аеропорту м.Сямень (пров. Фуцзянь) літак авіакомпанії "SCAT" Boeing 767-300 завантажується черговою партією медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів для України.

Напередодні, завдяки тісній координації дій посольства та Генерального консульства України в Шанхаї з китайськими центральними й місцевими органами влади, було отримано всі необхідні авіаційні дозволи, узгоджено логістику та митні процедури.

Уже в неділю, 29 березня, гуманітарний вантаж з Китаю має прибути в Україну".

Читайте також: В інтернеті вимагали, щоб я розкривав коробки, фотографував. Депутат розповів, як везли тести з Китаю

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: 

  • 23 березня у Києві приземлився військовий літак Іл-76, який спецрейсом з Китаю привіз в Україну медичні засоби для боротьби з COVID-19. В Україну доставили 250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок.

Українська правда
Теми: Китай коронавірус авіа


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Італія випередила Китай за кількістю заражень COVID-19 28 березня 2020, 05:19
Іспанія повернула в Китай неякісні тести на коронавірус: точно такі ж купував Київ 27 березня 2020, 13:32
Китай закриває кордон для іноземців через пандемію COVID 19 27 березня 2020, 11:32
Усі новини
Головні новини
"Слуги" хочуть позачергово зібратися у Раді: задля чого
В МЗС розповіли, як і з яких країн можна дістатись до України на авто
Буковина хоче особливого режиму в регіоні та заборону міжобласного сполучення
У Сумах заборонили виходити з дому без нагальної потреби
Усі новини
поради

Як пережити довготривалий карантин. Поради від космонавтів

Воїни добра

Як можна допомогти лікарям. Корисні посилання