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У Китаї завантажують чергову партію масок і костюмів для України

Субота, 28 березня 2020, 20:32
У Китаї завантажують чергову партію масок і костюмів для України
Фото посольства України в Китаї

У неділю в Україну з Китаю має прибути чергова партія медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів.

Джерело: посольство України в Китаї

 
Фото посольства України в Китаї

Дослівно: "Зараз у міжнародному аеропорту м.Сямень (пров. Фуцзянь) літак авіакомпанії "SCAT" Boeing 767-300 завантажується черговою партією медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів для України.

Напередодні, завдяки тісній координації дій посольства та Генерального консульства України в Шанхаї з китайськими центральними й місцевими органами влади, було отримано всі необхідні авіаційні дозволи, узгоджено логістику та митні процедури.

Уже в неділю, 29 березня, гуманітарний вантаж з Китаю має прибути в Україну".

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Передісторія: 

  • 23 березня у Києві приземлився військовий літак Іл-76, який спецрейсом з Китаю привіз в Україну медичні засоби для боротьби з COVID-19. В Україну доставили 250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок.

Українська правда

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Теми: Китайкоронавірусавіа
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