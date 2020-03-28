В Китае загружают очередную партию масок и костюмов для Украины

В воскресенье в Украину из Китая должна прибыть очередная партия медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств.

Источник: Посольство Украины в Китае

Фото посольства Украины в Китае

Дословно: "Сейчас в международном аэропорту м.Сямень (пров. Фуцзянь) самолет авиакомпании "SCAT" Boeing 767-300 загружается очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для Украины.

Накануне, благодаря тесной координации действий посольства и Генерального консульства Украины в Шанхае с китайскими центральными и местными органами власти, были получены все необходимые авиационные разрешения, согласована логистика и таможенные процедуры.

Уже в воскресенье, 29 марта, гуманитарный груз из Китая должен прибыть в Украину".

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