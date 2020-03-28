На Рівненщині заявили про смерть жінки, в якої виявили COVID-19
У Рівненській області померла жінка, тест якої на COVID-19 показав позитивний результат.
Джерело: голова Сарненської районної державної адміністрації Олександр Кохан у Facebook
Пряма мова: "Додатково інформую. Сьогодні близько 19:00 померла жінка, з числа тих пацієнтів, по яких були позитивні результати тестів лабораторії".
Деталі: За інформацією Кохана, померла - мешканка с. Тинне, 1962 року народження.
Також Кохан повідомив, що станом на 28 березня на території регіону є 9 підтверджених випадків зараження COVID-19.
Пряма мова: "Усі інші тести, які проводилися в лабораторії показали негативний результат. Це в т.ч. стосується і медичних працівників Сарненської ЦРЛ і дітей, які поступили вчора (27 березня - ред.)".
Знати більше:
У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя
Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00 28 березня в Україні підтверджено 311 випадків COVID-19.
- Протягом доби Центр громадського здоров'я України отримав повідомлення про 93 підтверджені випадки захворювання.
- Загалом зафіксовано 8 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з них три – в Івано-Франківській області. 5 людей вилікувалися.