На Рівненщині заявили про смерть жінки, в якої виявили COVID-19

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Субота, 28 березня 2020, 21:51

У Рівненській області померла жінка, тест якої на COVID-19 показав позитивний результат. 

Джерело: голова Сарненської районної державної адміністрації Олександр Кохан у Facebook

Пряма мова: "Додатково інформую. Сьогодні близько 19:00 померла жінка, з числа тих пацієнтів, по яких були позитивні результати тестів лабораторії".

Деталі: За інформацією Кохана, померла - мешканка с. Тинне, 1962 року народження.  

Також Кохан повідомив, що станом на 28 березня на території регіону є 9 підтверджених випадків зараження COVID-19.

Пряма мова: "Усі інші тести, які проводилися в лабораторії показали негативний результат. Це в т.ч. стосується і медичних працівників Сарненської ЦРЛ і дітей, які поступили вчора (27 березня - ред.)".

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Нагадаємо: 

  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00 28 березня в Україні підтверджено 311 випадків COVID-19.
  • Протягом доби Центр громадського здоров'я України отримав повідомлення про 93 підтверджені випадки захворювання.
  • Загалом зафіксовано 8 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з них три – в Івано-Франківській області. 5 людей вилікувалися. 

Українська правда
Теми: коронавірус Рівненська область жертви


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