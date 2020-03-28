На Рівненщині заявили про смерть жінки, в якої виявили COVID-19

У Рівненській області померла жінка, тест якої на COVID-19 показав позитивний результат.

Джерело: голова Сарненської районної державної адміністрації Олександр Кохан у Facebook

Пряма мова: "Додатково інформую. Сьогодні близько 19:00 померла жінка, з числа тих пацієнтів, по яких були позитивні результати тестів лабораторії".

Деталі: За інформацією Кохана, померла - мешканка с. Тинне, 1962 року народження.

Також Кохан повідомив, що станом на 28 березня на території регіону є 9 підтверджених випадків зараження COVID-19.

Пряма мова: "Усі інші тести, які проводилися в лабораторії показали негативний результат. Це в т.ч. стосується і медичних працівників Сарненської ЦРЛ і дітей, які поступили вчора (27 березня - ред.)".

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