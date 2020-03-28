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На Ровенщине заявили о смерти женщины, у которой обнаружили COVID-19

Суббота, 28 марта 2020, 20:51
На Ровенщине заявили о смерти женщины, у которой обнаружили COVID-19

В Ровенской области умерла женщина, тест которой на COVID-19 показал положительный результат.

Источник: глава Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан в Facebook

Прямая речь: "Сегодня около 19:00 скончалась женщина, из тех пациентов, по которым были положительные результаты тестов лаборатории".

Детали: По информации Кохана, погибшая - жительница с.Тынное, 1962 года рождения.

Также Кохан сообщил, что по состоянию на 28 марта на территории региона есть 9 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Прямая речь: "Все остальные тесты, которые проводились в лаборатории показали отрицательный результат. Это в т.ч. касается и медицинских работников Сарненской ЦРБ и детей, поступивших вчера (27 марта - ред.)".

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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним: 

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине подтверждено 311 случаев COVID-19.
  • В течение суток Центр общественного здоровья Украины получил сообщение о 93 подтвержденных случаях заболевания.
  • Всего зафиксировано 8 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них три – в Ивано-Франковской области. 5 человек выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирусРовенская областьжертвы
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