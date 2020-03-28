На Ровенщине заявили о смерти женщины, у которой обнаружили COVID-19
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Суббота, 28 марта 2020, 21:51
В Ровенской области умерла женщина, тест которой на COVID-19 показал положительный результат.
Источник: глава Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан в Facebook
Прямая речь: "Сегодня около 19:00 скончалась женщина, из тех пациентов, по которым были положительные результаты тестов лаборатории".
Детали: По информации Кохана, погибшая - жительница с.Тынное, 1962 года рождения.
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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Напомним:
- По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине подтверждено 311 случаев COVID-19.
- В течение суток Центр общественного здоровья Украины получил сообщение о 93 подтвержденных случаях заболевания.
- Всего зафиксировано 8 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них три – в Ивано-Франковской области. 5 человек выздоровели.
Украинская правда
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