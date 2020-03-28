На Ровенщине заявили о смерти женщины, у которой обнаружили COVID-19

В Ровенской области умерла женщина, тест которой на COVID-19 показал положительный результат.

Источник: глава Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан в Facebook

Прямая речь: "Сегодня около 19:00 скончалась женщина, из тех пациентов, по которым были положительные результаты тестов лаборатории".

Детали: По информации Кохана, погибшая - жительница с.Тынное, 1962 года рождения.

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