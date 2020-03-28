Депутат Запорізької облради заразився коронавірусом

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Субота, 28 березня 2020, 23:18

У депутата Запорізької облради Геннадія Фукса виявили коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: Фукс у Facebook

Дослівно: "Друзі! Змушений повідомити Вам, що незважаючи на те, що я максимально намагався дотримуватися карантину, лікарі діагностували у мене захворювання на коронавірус COVID-19. Проходжу зараз курс лікування в лікарні".

Деталі: До свого посту депутат додав посилання на новину місцевого сайту 061.ua про те, що коронавірус виявили у жителя Запоріжжя, який недавно прилетів з Ізраїлю.

За інформацією медиків, чоловік госпіталізований в обласну інфекційну лікарню, стан середньої тяжкості.

Що передувало: Станом на 10 годину 28 березня в Україні було підтверджено 311 випадків COVID-19, з яких у Запорізькій області - 10. 

Станом на 22:00 28 березня в Україні зафіксовано 356 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, однак розподіл по областях не вказується. 

Українська правда
Теми: Запорізька область коронавірус


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