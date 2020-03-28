Депутат Запорожского облсовета заразился коронавирусом

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Суббота, 28 марта 2020, 23:18

У депутата Запорожского облсовета Геннадия Фукса обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19.

Источник: Фукс в Facebook

Дословно: "Друзья! Вынужден сообщить Вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание на коронавирус COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице".

Детали: К своему посту депутат прикрепил ссылку на новость местного сайта 061.ua о том, что коронавирус обнаружили у жителя Запорожья, который недавно прилетел из Израиля.

По информации медиков, мужчина госпитализирован в областную инфекционную больницу, состояние средней тяжести.

Что предшествовало: По состоянию на 10:00 28 марта в Украине было подтверждено 311 случаев COVID-19, из которых в Запорожской области - 10.

По состоянию на 22:00 28 марта в Украине зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19, однако распределение по областям не указывается.

Украинская правда
Темы: Запорожская область коронавирус


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