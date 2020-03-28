Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Закриті кордони: З РФ до України виїхав останній поїзд

Субота, 28 березня 2020, 22:59
Закриті кордони: З РФ до України виїхав останній поїзд

З Москви виїхав спеціальний поїзд №906/905 за маршрутом "Київ - Москва - Київ" для вивезення громадян України із РФ.

Джерело: ТАСС з посиланням на дирекцію залізничних вокзалів РЖД, УНІАН  

Деталі: Спецпотяг прямує без зупинок. В дорозі пасажири проходять прикордонний та митний огляд, а також медичний огляд співробітниками Росспоживнагляду.

Продаж квитків здійснювала "Укрзалізниця".

Рейс спецпотяга організовано за домовленістю між владою двох держав.

За даними ЗМІ, потрапити до вагонів можна було лише після вимірювання температури. Багато пасажирів були у захисних масках.

До Києва повернуться 716 громадян України, при цьому бажаючих виїхати було вдвічі більше.

Пряма мова консула посольства України в РФ Владислава Жорніцького: "У них залишається можливість виїхати через автомобільні пункти пропуску".

Деталі: До Києва поїзд прибуде вранці 29 березня.

Вранці 28 березня поїзд з громадянами Росії прибув з України.

Читайте також:  

Як Україна закриває кордони від 28 березня: пояснення МЗС

Що передувало: 

  • 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.
  • В МЗС України заявили, що після 27 березня можливість потрапити в Україну на приватному авто збережеться у пунктах пропуску, які надають таку можливість.
  • З 28 березня Україна повністю припинила пасажирське авіасполучення. Українці зможуть повернутись з-за кордону на батьківщину через окремі пункти пропуску на кордоні пішки або на власному автотранспорті.
  • Після звістки про закриття Україною кордонів тисячі українців утворили черги на польсько-українському кордоні, намагаючись залишити територію Польщі.

Теми: карантинРосіякоронавірускордонУкрзалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
Усі новини...
Реклама: