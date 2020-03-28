Закриті кордони: З РФ до України виїхав останній поїзд
З Москви виїхав спеціальний поїзд №906/905 за маршрутом "Київ - Москва - Київ" для вивезення громадян України із РФ.
Джерело: ТАСС з посиланням на дирекцію залізничних вокзалів РЖД, УНІАН
Деталі: Спецпотяг прямує без зупинок. В дорозі пасажири проходять прикордонний та митний огляд, а також медичний огляд співробітниками Росспоживнагляду.
Продаж квитків здійснювала "Укрзалізниця".
Рейс спецпотяга організовано за домовленістю між владою двох держав.
За даними ЗМІ, потрапити до вагонів можна було лише після вимірювання температури. Багато пасажирів були у захисних масках.
До Києва повернуться 716 громадян України, при цьому бажаючих виїхати було вдвічі більше.
Пряма мова консула посольства України в РФ Владислава Жорніцького: "У них залишається можливість виїхати через автомобільні пункти пропуску".
Деталі: До Києва поїзд прибуде вранці 29 березня.
Вранці 28 березня поїзд з громадянами Росії прибув з України.
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Що передувало:
- 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.
- В МЗС України заявили, що після 27 березня можливість потрапити в Україну на приватному авто збережеться у пунктах пропуску, які надають таку можливість.
- З 28 березня Україна повністю припинила пасажирське авіасполучення. Українці зможуть повернутись з-за кордону на батьківщину через окремі пункти пропуску на кордоні пішки або на власному автотранспорті.
- Після звістки про закриття Україною кордонів тисячі українців утворили черги на польсько-українському кордоні, намагаючись залишити територію Польщі.