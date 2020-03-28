Закриті кордони: З РФ до України виїхав останній поїзд

З Москви виїхав спеціальний поїзд №906/905 за маршрутом "Київ - Москва - Київ" для вивезення громадян України із РФ.

Джерело: ТАСС з посиланням на дирекцію залізничних вокзалів РЖД, УНІАН

Деталі: Спецпотяг прямує без зупинок. В дорозі пасажири проходять прикордонний та митний огляд, а також медичний огляд співробітниками Росспоживнагляду.

Продаж квитків здійснювала "Укрзалізниця".

Рейс спецпотяга організовано за домовленістю між владою двох держав.

За даними ЗМІ, потрапити до вагонів можна було лише після вимірювання температури. Багато пасажирів були у захисних масках.

До Києва повернуться 716 громадян України, при цьому бажаючих виїхати було вдвічі більше.

Пряма мова консула посольства України в РФ Владислава Жорніцького: "У них залишається можливість виїхати через автомобільні пункти пропуску".

Деталі: До Києва поїзд прибуде вранці 29 березня.

Вранці 28 березня поїзд з громадянами Росії прибув з України.

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