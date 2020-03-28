Закрытые границы: Из РФ в Украину выехал последний поезд
Из Москвы выехал специальный поезд №906/905 по маршруту "Киев - Москва - Киев" для вывоза граждан Украины из РФ.
Источник: ТАСС со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов РЖД, УНИАН
Детали: Спецпоезд следует без остановок. В пути пассажиры проходят пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.
Продажу билетов осуществляла "Укрзализныця".
Рейс спецпоезда организован по договоренности между властями двух государств.
По данным СМИ, попасть в вагоны можно было только после измерения температуры. Многие пассажиры были в защитных масках.
В Киев вернутся 716 граждан Украины, при этом желающих уехать было вдвое больше.
Прямая речь консула посольства Украины в РФ Владислава Жорницкого: "У них остается возможность выехать через автомобильные пункты пропуска".
Детали: В Киев поезд прибудет утром 29 марта.
Утром 28 марта поезд с гражданами России прибыл из Украины.
Читайте также:
Как Украина закрывает границы с 28 марта: объяснение МИД
Предыстория:
- 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта государственная граница будет закрыта, о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.
- В МИД Украины уточнили, что после 27 марта возможность попасть в Украину на частном авто сохранится в пунктах пропуска, которые предоставляют такую возможность.
- С 28 марта Украина полностью прекратила пассажирское авиасообщение. Украинцы смогут вернуться из-за границы на родину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или на личном автотранспорте.
- После известия о закрытии Украиной границ тысячи украинцев образовали очереди на польско-украинской границе, пытаясь покинуть территорию Польши.