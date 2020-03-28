Закрытые границы: Из РФ в Украину выехал последний поезд

Из Москвы выехал специальный поезд №906/905 по маршруту "Киев - Москва - Киев" для вывоза граждан Украины из РФ.

Источник: ТАСС со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов РЖД, УНИАН

Детали: Спецпоезд следует без остановок. В пути пассажиры проходят пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

Продажу билетов осуществляла "Укрзализныця".

Рейс спецпоезда организован по договоренности между властями двух государств.

По данным СМИ, попасть в вагоны можно было только после измерения температуры. Многие пассажиры были в защитных масках.

В Киев вернутся 716 граждан Украины, при этом желающих уехать было вдвое больше.

Прямая речь консула посольства Украины в РФ Владислава Жорницкого: "У них остается возможность выехать через автомобильные пункты пропуска".

Детали: В Киев поезд прибудет утром 29 марта.

Утром 28 марта поезд с гражданами России прибыл из Украины.

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