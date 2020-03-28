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У ОРЛО заявили про перший випадок зараження COVID-19

Субота, 28 березня 2020, 23:58
У ОРЛО заявили про перший випадок зараження COVID-19

На тимчасово окупованій території Луганської області повідомили про нібито перший випадок зараження на коронавірус.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на слова так званого "міністра охорони здоров’я ЛНР" Наталії Пащенко

Деталі: За словами представниці окупаційної влади, у пацієнта позитивний результат дав перший тест. Пащенко також додала, що тест вимагає підтвердження. Для цього необхідно декілька діб. 

Вона також додала, що пацієнт прибув на "територію ЛНР" та перебував на самоізоляції. Звідки саме він приїхав Пащенко не уточнила. Стан хворого – задовільний. 

Також, стверджує представниця так званої "влади", коло осіб, з якими контактував інфікований, ідентифікували, лікарі їх оглянули.

Що передувало: Українська омбудсманка Людмила Денісова повідомила, що на окупованих територіях майже 150 осіб госпіталізовано з пневмонією, діагностувати коронавірус можливості немає.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ОРДЛОкоронавірус
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