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В ОРЛО заявили о первом случае заражения COVID-19

Суббота, 28 марта 2020, 23:58
В ОРЛО заявили о первом случае заражения COVID-19

На временно оккупированной территории Луганской области сообщили о якобы первом случае заражения коронавирусом.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на слова так называемого "министра здравоохранения ЛНР" Натальи Пащенко

Детали: По словам представительницы оккупационной власти, у пациента положительный результат дал первый тест. Пащенко также добавила, что тест требует подтверждения. Для этого необходимо несколько суток.

Она также сказала, что пациент прибыл на "территорию ЛНР" и находился на самоизоляции. Откуда именно он приехал Пащенко не уточнила. Состояние больного – удовлетворительное.

Также, утверждает представитель так называемой "власти", круг лиц, с которыми контактировал зараженный, идентифицировали, врачи их осмотрели.

Что предшествовало: Украинский омбудсман Людмила Денисова сообщила, что на оккупированных территориях почти 150 человек госпитализированы с пневмонией, диагностировать коронавирус возможности нет.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ОРДЛОкоронавирус
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