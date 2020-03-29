В ОРЛО заявили о первом случае заражения COVID-19

На временно оккупированной территории Луганской области сообщили о якобы первом случае заражения коронавирусом.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на слова так называемого "министра здравоохранения ЛНР" Натальи Пащенко

Детали: По словам представительницы оккупационной власти, у пациента положительный результат дал первый тест. Пащенко также добавила, что тест требует подтверждения. Для этого необходимо несколько суток.

Она также сказала, что пациент прибыл на "территорию ЛНР" и находился на самоизоляции. Откуда именно он приехал Пащенко не уточнила. Состояние больного – удовлетворительное.

Также, утверждает представитель так называемой "власти", круг лиц, с которыми контактировал зараженный, идентифицировали, врачи их осмотрели.

Что предшествовало: Украинский омбудсманЛюдмила Денисова сообщила, что на оккупированных территориях почти 150 человек госпитализированы с пневмонией, диагностировать коронавирус возможности нет.

Напомним: