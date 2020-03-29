В ОРЛО заявили о первом случае заражения COVID-19
На временно оккупированной территории Луганской области сообщили о якобы первом случае заражения коронавирусом.
Источник: "Интерфакс" со ссылкой на слова так называемого "министра здравоохранения ЛНР" Натальи Пащенко
Детали: По словам представительницы оккупационной власти, у пациента положительный результат дал первый тест. Пащенко также добавила, что тест требует подтверждения. Для этого необходимо несколько суток.
Она также сказала, что пациент прибыл на "территорию ЛНР" и находился на самоизоляции. Откуда именно он приехал Пащенко не уточнила. Состояние больного – удовлетворительное.
Также, утверждает представитель так называемой "власти", круг лиц, с которыми контактировал зараженный, идентифицировали, врачи их осмотрели.
Что предшествовало: Украинский омбудсманЛюдмила Денисова сообщила, что на оккупированных территориях почти 150 человек госпитализированы с пневмонией, диагностировать коронавирус возможности нет.
Напомним:
- Всего в Украине, по состоянию на 22:00 28 марта, зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19.