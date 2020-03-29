Коронавірус у Нью-Йорку: захворіли більше півтисячі поліцейських
Коронавірусну хворобу підтвердили у 512 поліцейських міста Нью-Йорк (США).
Джерело: CNN
Деталі: Наразі у щонайменше 512 співробітників поліції Нью-Йорка діагностували коронавірус. Це на 161 випадок більше, ніж було минулої доби.
Серед заражених – 442 поліцейських мають право носити форму, інші 70 – цивільні співробітники поліції.
Наразі США є лідером серед країн за кількістю випадків COVID-19. Там зафіксовано 121 117 заражень. Жертвами коронавірусу стали 2026 людей, вилікувались 1072 особи.
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