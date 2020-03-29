Коронавирус в Нью-Йорке: заболели более полутысячи полицейских
1306 просмотров
Воскресенье, 29 марта 2020, 01:35
Коронавирусную болезнь подтвердили у 512 полицейских города Нью-Йорк.
Источник: CNN
Детали: Сейчас в меньшей мере у 512 сотрудников полиции Нью-Йорка диагностировали коронавирус. Это на 161 случай больше, чем за прошлые сутки.
Среди зараженных – 442 полицейских имеют право носить форму, остальные 70 – гражданские сотрудники полиции.
США является лидером среди стран по количеству случаев COVID-19. Там зафиксировано 121 117 заражений. Жертвами коронавируса стали 2026 человек вылечились – 1072.
Знать больше: Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус
Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Напомним:
- Всего в Украине, по состоянию на 22:00 28 марта, зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Украинская правда
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!