Коронавирус в Нью-Йорке: заболели более полутысячи полицейских

Коронавирусную болезнь подтвердили у 512 полицейских города Нью-Йорк.

Источник: CNN

Детали: Сейчас в меньшей мере у 512 сотрудников полиции Нью-Йорка диагностировали коронавирус. Это на 161 случай больше, чем за прошлые сутки.

Среди зараженных – 442 полицейских имеют право носить форму, остальные 70 – гражданские сотрудники полиции.

США является лидером среди стран по количеству случаев COVID-19. Там зафиксировано 121 117 заражений. Жертвами коронавируса стали 2026 человек вылечились – 1072.

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Напомним: