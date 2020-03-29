Коронавирус в Нью-Йорке: заболели более полутысячи полицейских

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Воскресенье, 29 марта 2020, 01:35

Коронавирусную болезнь подтвердили у 512 полицейских города Нью-Йорк.

Источник: CNN

Детали: Сейчас в меньшей мере у 512 сотрудников полиции Нью-Йорка диагностировали коронавирус. Это на 161 случай больше, чем за прошлые сутки.

Среди зараженных – 442 полицейских имеют право носить форму, остальные 70 – гражданские сотрудники полиции.

США является лидером среди стран по количеству случаев COVID-19. Там зафиксировано 121 117 заражений. Жертвами коронавируса стали 2026 человек вылечились – 1072.

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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним:

Украинская правда
Темы: США коронавирус


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