Аваков: Потенційних хворих на коронавірус зможемо відстежити по телефону

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Неділя, 29 березня 2020, 01:42

Правоохоронні органи мають технічні можливості і зможуть стежити через телефони за місцем перебування потенційних хворих на коронавірус.

Джерело: глава МВС Арсен Аваков в ефірі ТРК "Україна"

Деталі: Так Аваков прокоментував питання, чи вистачить ресурсів у поліції відслідковувати усіх, хто може бути потенційним переносником коронавірусної інфекції.

Пряма мова Авакова: "Поліція може вести стеження через телефони за місцем перебування людей. Однак це пряме порушення конституційних прав.

У нас не запроваджено надзвичайний стан, у нас немає ураження цієї статті Конституції, тому ми не можемо виконувати цю норму.

Якщо буде таке рішення, буде указ президента, рішення Верховної Ради - технічно ми зможемо це (вести стеження - ред.) зробити".

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Нагадаємо, 

  • Раніше глава МВС заявив, що при перетині кордону усі українці, які поверталися на батьківщину, підписували зобов'язання про самоізоляцію і поліція володіє усіма базами даних та контролює дотримання ними режиму, проводячи відповідні перевірки. 
  • За словами Авакова, у разі, якщо громадяни ігноруватимуть зобов'язання, це матиме наслідком штраф або кримінальну відповідальність

Українська правда
Теми: коронавірус поліція Аваков


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