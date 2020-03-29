Аваков: Потенційних хворих на коронавірус зможемо відстежити по телефону
Правоохоронні органи мають технічні можливості і зможуть стежити через телефони за місцем перебування потенційних хворих на коронавірус.
Джерело: глава МВС Арсен Аваков в ефірі ТРК "Україна"
Деталі: Так Аваков прокоментував питання, чи вистачить ресурсів у поліції відслідковувати усіх, хто може бути потенційним переносником коронавірусної інфекції.
Пряма мова Авакова: "Поліція може вести стеження через телефони за місцем перебування людей. Однак це пряме порушення конституційних прав.
У нас не запроваджено надзвичайний стан, у нас немає ураження цієї статті Конституції, тому ми не можемо виконувати цю норму.
Якщо буде таке рішення, буде указ президента, рішення Верховної Ради - технічно ми зможемо це (вести стеження - ред.) зробити".
Читайте також:
Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині
Нагадаємо,
- Раніше глава МВС заявив, що при перетині кордону усі українці, які поверталися на батьківщину, підписували зобов'язання про самоізоляцію і поліція володіє усіма базами даних та контролює дотримання ними режиму, проводячи відповідні перевірки.
- За словами Авакова, у разі, якщо громадяни ігноруватимуть зобов'язання, це матиме наслідком штраф або кримінальну відповідальність.