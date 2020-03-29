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Аваков: Потенційних хворих на коронавірус зможемо відстежити по телефону

Неділя, 29 березня 2020, 00:42
Аваков: Потенційних хворих на коронавірус зможемо відстежити по телефону

Правоохоронні органи мають технічні можливості і зможуть стежити через телефони за місцем перебування потенційних хворих на коронавірус.

Джерело: глава МВС Арсен Аваков в ефірі ТРК "Україна"

Деталі: Так Аваков прокоментував питання, чи вистачить ресурсів у поліції відслідковувати усіх, хто може бути потенційним переносником коронавірусної інфекції.

Пряма мова Авакова: "Поліція може вести стеження через телефони за місцем перебування людей. Однак це пряме порушення конституційних прав.

У нас не запроваджено надзвичайний стан, у нас немає ураження цієї статті Конституції, тому ми не можемо виконувати цю норму.

Якщо буде таке рішення, буде указ президента, рішення Верховної Ради - технічно ми зможемо це (вести стеження - ред.) зробити".

Що передувало: Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростував слова свого заступника Антона Геращенка щодо відслідковування переміщень громадян за допомогою мобільних операторів у рамках боротьби із поширенням COVID-19. Міністр заявив, що стежити за переміщенням людей за допомогою телефону – це порушення конституційних прав. 

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Нагадаємо:

  • Раніше глава МВС заявив, що при перетині кордону усі українці, які поверталися на батьківщину, підписували зобов'язання про самоізоляцію і поліція володіє усіма базами даних та контролює дотримання ними режиму, проводячи відповідні перевірки. 
  • За словами Авакова, у разі, якщо громадяни ігноруватимуть зобов'язання, це матиме наслідком штраф або кримінальну відповідальність

Українська правда

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Теми: коронавірусполіціяАваков
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