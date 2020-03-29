Аваков: Потенциальных больных коронавирусом сможем отследить по телефону

1049 просмотров
Воскресенье, 29 марта 2020, 01:42

Правоохранительные органы имеют технические возможности и смогут следить через телефоны за местом нахождения потенциальных больных коронавирусом.

Источник: глава МВД Арсен Аваков в эфире ТРК "Украина"

Детали: Да Аваков прокомментировал вопрос, хватит ресурсов в полиции отслеживать всех, кто может быть потенциальным переносчиком коронавирусной инфекции.

Прямая речь Авакова: "Полиция может вести наблюдение через телефоны за местом пребывания людей. Однако это прямое нарушение конституционных прав.

У нас не введено чрезвычайное положение, у нас нет поражения этой статьи Конституции, поэтому мы не можем выполнять эту норму.

Если будет такое решение, будет указ президента, решение Верховной Рады - технически мы сможем это (вести наблюдение - ред.) сделать".

Читайте также:

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

Напомним,

  • Ранее глава МВД заявил, что при пересечении границы все украинцы, которые возвращались на родину, подписывали обязательства о самоизоляции, полиция обладает всеми базами данных и контролирует соблюдение ими режима, проводя соответствующие проверки.
  • По словам Авакова, в случае, если граждане будут игнорировать обязательства, это приведет к штрафам или уголовной ответственности

Украинская правда
Темы: коронавирус полиция Аваков


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коронавирус в Нью-Йорке: заболели более полутысячи полицейских 29 марта 2020, 01:35
В ОРЛО заявили о первом случае заражения COVID-19 29 марта 2020, 00:58
В районе Тернопольщины возросло количество медиков, больных коронавирусом 29 марта 2020, 00:26
Все новости
Главные новости
В Украине за день обнаружили 46 случаев коронавируса
COVID-19: Въезды в Винницу ограничены
На Ровенщине заявили о смерти женщины, у которой обнаружили COVID-19
Аваков: ЧП или комендантский час пока не нужны, но карантин должен быть полным
Все новости
Фото

Трендовые прически карантина

Опыт

Истории трех семей, которые выбрали домашнее обучение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!