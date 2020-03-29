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Аваков: Потенциальных больных коронавирусом сможем отследить по телефону

Воскресенье, 29 марта 2020, 00:42
Аваков: Потенциальных больных коронавирусом сможем отследить по телефону

Правоохранительные органы имеют технические возможности и смогут следить через телефоны за местом нахождения потенциальных больных коронавирусом.

Источник: глава МВД Арсен Аваков в эфире ТРК "Украина"

Детали: Так Аваков прокомментировал вопрос, хватит ресурсов в полиции отслеживать всех, кто может быть потенциальным переносчиком коронавирусной инфекции.

Прямая речь Авакова: "Полиция может вести наблюдение через телефоны за местом пребывания людей. Однако это прямое нарушение конституционных прав.

У нас не введено чрезвычайное положение, у нас нет поражения этой статьи Конституции, поэтому мы не можем выполнять эту норму.

Если будет такое решение, будет указ президента, решение Верховной Рады - технически мы сможем это (вести наблюдение - ред.) сделать".

Что предшествовало: Министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг слова своего заместителя Антона Геращенко об отслеживании перемещений граждан с помощью мобильных операторов в рамках борьбы с распространением COVID-19. Министр заявил, что следить за перемещением людей по телефону – это нарушение конституционных прав.

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Напомним:

  • Ранее глава МВД заявил, что при пересечении границы все украинцы, которые возвращались на родину, подписывали обязательства о самоизоляции, полиция обладает всеми базами данных и контролирует соблюдение ими режима, проводя соответствующие проверки.
  • По словам Авакова, в случае, если граждане будут игнорировать обязательства, это приведет к штрафам или уголовной ответственности

Украинская правда
Темы: коронавирусполицияАваков
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