Аваков: Потенциальных больных коронавирусом сможем отследить по телефону
Правоохранительные органы имеют технические возможности и смогут следить через телефоны за местом нахождения потенциальных больных коронавирусом.
Источник: глава МВД Арсен Аваков в эфире ТРК "Украина"
Детали: Так Аваков прокомментировал вопрос, хватит ресурсов в полиции отслеживать всех, кто может быть потенциальным переносчиком коронавирусной инфекции.
Прямая речь Авакова: "Полиция может вести наблюдение через телефоны за местом пребывания людей. Однако это прямое нарушение конституционных прав.
У нас не введено чрезвычайное положение, у нас нет поражения этой статьи Конституции, поэтому мы не можем выполнять эту норму.
Если будет такое решение, будет указ президента, решение Верховной Рады - технически мы сможем это (вести наблюдение - ред.) сделать".
Что предшествовало: Министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг слова своего заместителя Антона Геращенко об отслеживании перемещений граждан с помощью мобильных операторов в рамках борьбы с распространением COVID-19. Министр заявил, что следить за перемещением людей по телефону – это нарушение конституционных прав.
Читайте также:
Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине
Напомним:
- Ранее глава МВД заявил, что при пересечении границы все украинцы, которые возвращались на родину, подписывали обязательства о самоизоляции, полиция обладает всеми базами данных и контролирует соблюдение ими режима, проводя соответствующие проверки.
- По словам Авакова, в случае, если граждане будут игнорировать обязательства, это приведет к штрафам или уголовной ответственности.