Аваков: Потенциальных больных коронавирусом сможем отследить по телефону

Правоохранительные органы имеют технические возможности и смогут следить через телефоны за местом нахождения потенциальных больных коронавирусом.

Источник: глава МВД Арсен Аваков в эфире ТРК "Украина"

Детали: Да Аваков прокомментировал вопрос, хватит ресурсов в полиции отслеживать всех, кто может быть потенциальным переносчиком коронавирусной инфекции.

Прямая речь Авакова: "Полиция может вести наблюдение через телефоны за местом пребывания людей. Однако это прямое нарушение конституционных прав.

У нас не введено чрезвычайное положение, у нас нет поражения этой статьи Конституции, поэтому мы не можем выполнять эту норму.

Если будет такое решение, будет указ президента, решение Верховной Рады - технически мы сможем это (вести наблюдение - ред.) сделать".

Читайте также:

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

Напомним,