Аваков: Стежити за переміщенням людей по телефону – це порушення прав 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростував слова свого заступника Антона Геращенка щодо відслідковування переміщень громадян за допомогою мобільних операторів у рамках боротьби із поширенням COVID-19.

Джерело: коментар Авакова

Пряма мова: "І я зараз чую і читаю в пресі, що хтось із моїх заступників сказав: "Що ось по телефону, по ip будемо контролювати перебування людини". Ми готові, але це порушення конституційних прав. Поки не введений режим надзвичайного стану, ніхто через телефон не буде відслідковувати переміщення кожної людини".

Деталі: Як стверджує очільник МВС, наразі Національна поліція використовує лише такі адміністративні механізми як штрафи і протоколи.

"Кожна людина, крім власної свідомості, повинна мати ще й дисципліну", – прокоментував Аваков випадки порушення правил карантину.

Що передувало: Заступник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що правоохоронці можуть почати контроль самоізоляції українців у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

"Не відкидаю, що за прикладом Південної Кореї, Ізраїлю та Польщі державі доведеться звернутися до мобільних операторів і здійснювати контроль за умовами карантину через моніторинг мобільних мереж", – сказав він.

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