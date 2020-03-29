Жертвами COVID-19 у США стали більше 2 тисяч осіб

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Неділя, 29 березня 2020, 05:05

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, у Сполучених Штатах померли 2147 осіб.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Найбільше смертей зареєстрували у Нью-Йорку – 672 випадки. Окрім цього 136 людей померли у штаті Вашингтон.

З часу поширення хвороби США підтвердили 122 666 випадки зараження. Одужали від захворювання 1073 людини. 

Наразі Сполучені Штати очолюють сумну статистику за кількістю хворих. За ними слідує Італія. Нині там нарахували 92 472 випадки інфікування.

Що передувало: Коронавірусну хворобу підтвердили у 512 поліцейських міста Нью-Йорк (США). 

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження карантину у штаті Нью-Йорк і прилеглих районах з метою запобігти поширенню вірусу в інших штатах.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Українська правда
Теми: США коронавірус


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