Жертвами COVID-19 в США стали более 2 тысяч человек

От осложнений, вызванных коронавирусом, в Соединенных Штатах умерли 2147 человек.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Больше всего смертей зарегистрировали в Нью-Йорке – 672 случая. Кроме этого 136 человек умерли в штате Вашингтон.

С момента распространения болезни США подтвердили 122 666 случаев заражения. Выздоровели от заболевания 1073 человека.

Сейчас Соединенные Штаты возглавляют печальную статистику по количеству больных. За ними следует Италия. Там насчитали 92 472 случаи инфицирования.

Что предшествовало: Коронавирусную болезнь подтвердили в 512 полицейских города Нью-Йорк (США).

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в штате Нью-Йорк и прилегающих районах с целью предотвратить распространение вируса в других штатах.

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