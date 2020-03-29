Второй самолет из Китая с партией противоэпидемических средств приземлился в воскресенье в аэропорту "Борисполь".

Источник: замруководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко в Facebook

Дословно: "Второй самолет из Китая со средствами защиты для врачей, полиции, военных уже в Борисполе".

Детали: По словам Тимошенко, эта партия включает 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты.

На данный момент этот груз едет на логистический склад и в обед уедет в каждый регион Украины.

Прямая речь: "Самолет ночью вылетает за следующим грузом в Китай. Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты.

Также ночью ожидаем 100 тысяч ПЦР-тестов отдельной доставкой".

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