Второй самолет из Китая прибыл в Украину

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Воскресенье, 29 марта 2020, 10:24

Второй самолет из Китая с партией противоэпидемических средств приземлился в воскресенье в аэропорту "Борисполь".

Источник: замруководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко в Facebook

Дословно: "Второй самолет из Китая со средствами защиты для врачей, полиции, военных уже в Борисполе".

Детали: По словам Тимошенко, эта партия включает 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты.

На данный момент этот груз едет на логистический склад и в обед уедет в каждый регион Украины.

Прямая речь: "Самолет ночью вылетает за следующим грузом в Китай. Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты.

Также ночью ожидаем 100 тысяч ПЦР-тестов отдельной доставкой".

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Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Предыстория:

  • 23 марта в Киеве приземлился военный самолет Ил-76, который спецрейсом из Китая привез в Украину медицинские средства для борьбы с COVID-19.В  Украину доставили 250 тысяч быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тысяч респираторов, 10 тысяч комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тысяч трехслойных масок.

Украинская правда


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