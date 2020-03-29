Второй самолет со средствами защиты из Китая прибыл в Украину
Второй самолет из Китая с партией противоэпидемических средств приземлился в воскресенье в аэропорту "Борисполь".
Источник: замруководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко в Facebook
Дословно: "Второй самолет из Китая со средствами защиты для врачей, полиции, военных уже в Борисполе".
Детали: По словам Тимошенко, эта партия включает 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты.
На данный момент этот груз едет на логистический склад и в обед уедет в каждый регион Украины.
Прямая речь: "Самолет ночью вылетает за следующим грузом в Китай. Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты.
Также ночью ожидаем 100 тысяч ПЦР-тестов отдельной доставкой".
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Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика
Предыстория:
- 23 марта в Киеве приземлился военный самолет Ил-76, который спецрейсом из Китая привез в Украину медицинские средства для борьбы с COVID-19.В Украину доставили 250 тысяч быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тысяч респираторов, 10 тысяч комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тысяч трехслойных масок.