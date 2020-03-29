Спецпотяг привіз понад 700 громадян України з Москви
Евакуаційним потягом із Москви до Києва прибули понад 700 українців.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: Потяг прибув до столичного вокзалу близько 8 ранку. Для його оформлення прикордонники зі співробітниками нацполіції перекрили периметр території з обмеженим режимом доступу.
Усім пасажирам здійснили температурний скринінг та у кожного цікавилися станом їх здоров’я. Крім того, громадяни отримали пам'ятки і заповнили інформовані згоди про самоізоляцію.
На час оформлення на вокзалі також чергували карети швидкої.
Прикордонні наряди перебували в засобах індивідуального захисту, а прикордонники, які здійснювали перевірку документів, додатково в захисних костюмах. Всього цим рейсом в Україну повернулись понад 700 наших громадян.
На оформлення потягу пішло кілька годин. Про випадки госпіталізації чи виявлення високої температури ДПСУ не повідомляє.
Передісторія:
- Російська Федерація звернулася з проханням дозволити евакуацію з України громадян РФ, і МЗС України погодило їм таку можливість з гуманітарних міркувань, запропонувавши використати для цього поїзд Київ-Москва. 27 березня до Росії таким потягом виїхало понад 700 осіб, більшість із яких - громадяни РФ.
- З 28 березня українські кордони закрито для пасажирських перевезень, громадяни можуть перетнути їх пішки або автомобілем.
- У ДПСУ пояснювали, що після введення обмежень на державному кордоні ті евакуаційні рейси, які вилетіли до 00.00 28 березня, аби повернути українців, будуть прийняті в подальшому для оформлення в Україну. Те саме стосувалося спецпотяга з Москви.