Спецпотяг привіз понад 700 громадян України з Москви

Евакуаційним потягом із Москви до Києва прибули понад 700 українців.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Потяг прибув до столичного вокзалу близько 8 ранку. Для його оформлення прикордонники зі співробітниками нацполіції перекрили периметр території з обмеженим режимом доступу.

Усім пасажирам здійснили температурний скринінг та у кожного цікавилися станом їх здоров’я. Крім того, громадяни отримали пам'ятки і заповнили інформовані згоди про самоізоляцію.

На час оформлення на вокзалі також чергували карети швидкої.

Прикордонні наряди перебували в засобах індивідуального захисту, а прикордонники, які здійснювали перевірку документів, додатково в захисних костюмах. Всього цим рейсом в Україну повернулись понад 700 наших громадян.

На оформлення потягу пішло кілька годин. Про випадки госпіталізації чи виявлення високої температури ДПСУ не повідомляє.

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