Спецпотяг привіз понад 700 громадян України з Москви

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Неділя, 29 березня 2020, 10:45

Евакуаційним потягом із Москви до Києва прибули понад 700 українців.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Потяг прибув до столичного вокзалу близько 8 ранку. Для його оформлення прикордонники зі співробітниками нацполіції перекрили периметр території з обмеженим режимом доступу.

Усім пасажирам здійснили температурний скринінг та у кожного цікавилися станом їх здоров’я. Крім того, громадяни отримали пам'ятки і заповнили інформовані згоди про самоізоляцію.

На час оформлення на вокзалі також чергували карети швидкої. 

Прикордонні наряди перебували в засобах індивідуального захисту, а прикордонники, які здійснювали перевірку документів, додатково в захисних костюмах. Всього цим рейсом в Україну повернулись понад 700 наших громадян.

На оформлення потягу пішло кілька годин. Про випадки госпіталізації чи виявлення високої температури ДПСУ не повідомляє.

Передісторія:

  • Російська Федерація звернулася з проханням дозволити евакуацію з України громадян РФ, і МЗС України погодило їм таку можливість з гуманітарних міркувань, запропонувавши використати для цього поїзд Київ-Москва. 27 березня до Росії таким потягом виїхало понад 700 осіб, більшість із яких - громадяни РФ.
  • З 28 березня українські кордони закрито для пасажирських перевезень, громадяни можуть перетнути їх пішки або автомобілем.
  • У ДПСУ пояснювали, що після введення обмежень на державному кордоні ті евакуаційні рейси, які вилетіли до 00.00 28 березня, аби повернути українців, будуть прийняті в подальшому для оформлення в Україну. Те саме стосувалося спецпотяга з Москви.

Українська правда
Теми: коронавірус карантин Росія кордон


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