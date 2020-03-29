Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Спецпотяг привіз понад 700 громадян України з Москви

Неділя, 29 березня 2020, 10:45
Спецпотяг привіз понад 700 громадян України з Москви

Евакуаційним потягом із Москви до Києва прибули понад 700 українців.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Потяг прибув до столичного вокзалу близько 8 ранку. Для його оформлення прикордонники зі співробітниками нацполіції перекрили периметр території з обмеженим режимом доступу.

Усім пасажирам здійснили температурний скринінг та у кожного цікавилися станом їх здоров’я. Крім того, громадяни отримали пам'ятки і заповнили інформовані згоди про самоізоляцію.

На час оформлення на вокзалі також чергували карети швидкої. 

Прикордонні наряди перебували в засобах індивідуального захисту, а прикордонники, які здійснювали перевірку документів, додатково в захисних костюмах. Всього цим рейсом в Україну повернулись понад 700 наших громадян.

На оформлення потягу пішло кілька годин. Про випадки госпіталізації чи виявлення високої температури ДПСУ не повідомляє.

Передісторія:

  • Російська Федерація звернулася з проханням дозволити евакуацію з України громадян РФ, і МЗС України погодило їм таку можливість з гуманітарних міркувань, запропонувавши використати для цього поїзд Київ-Москва. 27 березня до Росії таким потягом виїхало понад 700 осіб, більшість із яких - громадяни РФ.
  • З 28 березня українські кордони закрито для пасажирських перевезень, громадяни можуть перетнути їх пішки або автомобілем.
  • У ДПСУ пояснювали, що після введення обмежень на державному кордоні ті евакуаційні рейси, які вилетіли до 00.00 28 березня, аби повернути українців, будуть прийняті в подальшому для оформлення в Україну. Те саме стосувалося спецпотяга з Москви.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинРосіякордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
Усі новини...
Реклама: