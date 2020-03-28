"Закритий кордон" можна перетинати пішки і на авто – прикордонники

На даний момент кордон України можна перетнути автівками або в пішому порядку, черг у пунктах пропуску немає.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі УП

Дослівно: "На даний час люди можуть перетнути кордон автівками, а також, якщо прибувають до кордону в пішому порядку (забезпечено їх перевезення автобусами)".

"На даний черг немає. Автобуси продовжують курсувати за тими людьми, які продовжують прибувати (вже не в такій кількості) в пішому порядку".

Деталі: Демченко повідомив, що після введення обмежень на державному кордоні ті рейси, які вилетіли до 00.00 28 березня, аби повернути українців, будуть прийняті в подальшому для оформлення в Україну.

Також у неділю зранку очікується повернення поїзда з громадянами України з Росії.

За словами речника ДПСУ, минулої доби кордон перетнуло майже в 4 рази більше українців без транспортних засобів, ніж за попередню добу. Тож фіксувалися скупчення українців у пунктах пропуску з суміжними країнами.

О 17 годині Україна пішла на безпрецедентний крок, погодивши його з польською стороною, і поряд із пунктом пропуску Корчова (з українського боку — Краківець) відкрила піший перехід. До 00.00 годин 28 березня таким чином було оформлено майже 2400 осіб.

Що передувало: Після заяви президента Володимира Зеленського про закриття кордонів у п'ятницю зріс пасажиропотік через державний кордон, особливо громадян без транспортних засобів.

Тисячі українців зібралися у пункті пропуску Корчова-Краковець, намагаючись залишити територію Польщі.

Аби прискорити оформлення українців, які поспіхом повертаються з Польщі після звістки про закриття кордону, прикордонники ухвалили безпрецедентне рішення – відкрити піший напрямок руху поряд з пунктом пропуску "Краківець".

За даними Державної прикордонної служби, до України у п'ятницю прибуло 37,3 тисячі громадян, що майже удвічі більше, ніж попереднього дня.

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