Спецпоезд привез более 700 граждан Украины из Москвы

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Воскресенье, 29 марта 2020, 10:45

Эвакуационным поездом из Москвы в Киев прибыли более 700 украинцев.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Поезд прибыл на столичный вокзал около 8 утра. Для его оформления пограничники с сотрудниками нацполиции перекрыли периметр территории с ограниченным режимом доступа.

Всем пассажирам осуществили температурный скрининг и у каждого интересовались состоянием их здоровья. Кроме того, граждане получили памятки и заполнили осведомленое соглашение о самоизоляции.

На время оформления на вокзале также дежурили кареты скорой помощи.

Пограничные наряды находились в средствах индивидуальной защиты, а пограничники, осуществлявшие проверку документов, дополнительно в защитных костюмах. Всего этим рейсом в Украину вернулись более 700 наших граждан.

На оформление поезда ушло несколько часов. О случаях госпитализации или выявления высокой температуры ГПСУ не сообщает.

Предыстория:

  • Российская Федерация обратилась с просьбой разрешить эвакуацию из Украины граждан РФ, и МИД Украины согласовал им такую ​​возможность по гуманитарным соображениям, предложив использовать для этого поезд Киев-Москва. 27 марта в Россию таким поездом выехали более 700 человек, большинство из которых - граждане РФ.
  • С 28 марта украинские границы закрыты для пассажирских перевозок, граждане могут пересечь их пешком или автомобилем.
  • В ГПСУ объясняли, что после введения ограничений на государственной границе те эвакуационные рейсы, которые вылетели в 00.00 28 марта, чтобы вернуть украинцев, будут приняты в дальнейшем для оформления в Украине. То же касалось спецпоезда из Москвы.

Темы: коронавирус карантин Росcия граница


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