Спецпоезд привез более 700 граждан Украины из Москвы
Эвакуационным поездом из Москвы в Киев прибыли более 700 украинцев.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: Поезд прибыл на столичный вокзал около 8 утра. Для его оформления пограничники с сотрудниками нацполиции перекрыли периметр территории с ограниченным режимом доступа.
Всем пассажирам осуществили температурный скрининг и у каждого интересовались состоянием их здоровья. Кроме того, граждане получили памятки и заполнили осведомленое соглашение о самоизоляции.
На время оформления на вокзале также дежурили кареты скорой помощи.
Пограничные наряды находились в средствах индивидуальной защиты, а пограничники, осуществлявшие проверку документов, дополнительно в защитных костюмах. Всего этим рейсом в Украину вернулись более 700 наших граждан.
На оформление поезда ушло несколько часов. О случаях госпитализации или выявления высокой температуры ГПСУ не сообщает.
Предыстория:
- Российская Федерация обратилась с просьбой разрешить эвакуацию из Украины граждан РФ, и МИД Украины согласовал им такую возможность по гуманитарным соображениям, предложив использовать для этого поезд Киев-Москва. 27 марта в Россию таким поездом выехали более 700 человек, большинство из которых - граждане РФ.
- С 28 марта украинские границы закрыты для пассажирских перевозок, граждане могут пересечь их пешком или автомобилем.
- В ГПСУ объясняли, что после введения ограничений на государственной границе те эвакуационные рейсы, которые вылетели в 00.00 28 марта, чтобы вернуть украинцев, будут приняты в дальнейшем для оформления в Украине. То же касалось спецпоезда из Москвы.