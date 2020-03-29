Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Главою Мінфіну може стати ексзаступник глави АП – джерела

Неділя, 29 березня 2020, 16:07
Главою Мінфіну може стати ексзаступник глави АП – джерела

Кандидатом на посаду міністра фінансів є колишній заступник глави Адміністрації президента, колишній заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у парламенті

Деталі: У неділю нардепи від фракції "Слуга народу" зустрічаються з кандидатами на посади міністрів охорони здоров'я Максимом Степановим, енергетики та вугільної промисловості Ольгою Буславець та фінансів Сергієм Марченком.

Однак наразі не зрозуміло, чи вистачить у парламенті голосів за ці кандидатури.

Довідка: За даними "Чесно", Марченко у 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання номером 7 у списку партії "Українська Стратегія Гройсмана".

У 2018-2019 роках обіймав посаду заступника голови Адміністрації президента. З 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів.

До того був експертом у Bendukidze Free Market Center та академічним директором спільної програми "KSE" та "GIZ" у 2015-2016 роках "Лідерство у державних фінансах".

На початку 2016 року очолював Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом міністрів у Міністерстві охорони здоров’я та входив до складу колегії міністерства.

Брав участь у розробці Бюджетного кодексу, що був прийнятий у 2014 році. З 2011 року працював у Координаційному центрі з впровадження реформ при президентові України.

З 2002 року працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державній фіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріаті Кабінету міністрів.

Закінчив Академію Державної Податкової служби України за спеціальністю "управління державними фінансами". Кандидат економічних наук.

Що передувало: Раніше співрозмовники УП у "Слузі народу" заявляли, що міністрів охорони здоров’я Іллю Ємця і фінансів Ігоря Уманського скоро можуть звільнити.

На заміну Ємцю вже розглядають кандидатуру голови Одеської облдержадміністрації часів Порошенка Максима Степанова. 

За даними УП, Ольга Буславець може стати міністром енергетики. Вона має добрі стосунки з чинним прем'єром Денисом Шмигалем, який до призначення в Кабмині з 2017 року працював на керівних посадах у "ДТЕК Західенерго" та Бурштинській ТЕС.

Передісторія: 

  • Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 30 березня у будівлі парламенту, за що виступає фракція "Слуга народу". 
  • Як заявила заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, на засіданні ВР планується розглянути законопроєкт про підтримку галузей бізнесу, які постраждали найбільше, а також надати лікарям право використовувати для лікування коронавірусу ліки, не призначені для боротьби з грипом.  
  • Остаточне рішення про місце проведення засідання, за словами Кравчук, буде ухвалено 29 березня на засіданні погоджувальної ради.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівСлуга народуМінфін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: