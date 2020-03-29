Главою Мінфіну може стати ексзаступник глави АП – джерела

Кандидатом на посаду міністра фінансів є колишній заступник глави Адміністрації президента, колишній заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у парламенті

Деталі: У неділю нардепи від фракції "Слуга народу" зустрічаються з кандидатами на посади міністрів охорони здоров'я Максимом Степановим, енергетики та вугільної промисловості Ольгою Буславець та фінансів Сергієм Марченком.

Однак наразі не зрозуміло, чи вистачить у парламенті голосів за ці кандидатури.

Довідка: За даними "Чесно", Марченко у 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання номером 7 у списку партії "Українська Стратегія Гройсмана".

У 2018-2019 роках обіймав посаду заступника голови Адміністрації президента. З 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів.

До того був експертом у Bendukidze Free Market Center та академічним директором спільної програми "KSE" та "GIZ" у 2015-2016 роках "Лідерство у державних фінансах".

На початку 2016 року очолював Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом міністрів у Міністерстві охорони здоров’я та входив до складу колегії міністерства.

Брав участь у розробці Бюджетного кодексу, що був прийнятий у 2014 році. З 2011 року працював у Координаційному центрі з впровадження реформ при президентові України.

З 2002 року працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державній фіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріаті Кабінету міністрів.

Закінчив Академію Державної Податкової служби України за спеціальністю "управління державними фінансами". Кандидат економічних наук.

Що передувало: Раніше співрозмовники УП у "Слузі народу" заявляли, що міністрів охорони здоров’я Іллю Ємця і фінансів Ігоря Уманського скоро можуть звільнити.

На заміну Ємцю вже розглядають кандидатуру голови Одеської облдержадміністрації часів Порошенка Максима Степанова.

За даними УП, Ольга Буславець може стати міністром енергетики. Вона має добрі стосунки з чинним прем'єром Денисом Шмигалем, який до призначення в Кабмині з 2017 року працював на керівних посадах у "ДТЕК Західенерго" та Бурштинській ТЕС.

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