"Слуги" хочуть позачергово зібратися у Раді: задля чого

На позачерговому засіданні Верховної Ради планується розглянути законопроект про підтримку галузей бізнесу, які постраждали найбільше, а також надати лікарям право використовувати для лікування коронавірусу ліки, не призначені для боротьби з грипом.

Джерело: заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Наразі фіналізується і, я думаю, скоро буде зареєстровано компромісний законопроект від більшості фракцій і груп.

Він стосується економічної підтримки найбільш постраждалих бізнесів. Це як раз туристична галузь, малий бізнес - ті, які страждають у першу чергу.

Там будуть податкові пільги, в тому числі окремий пункт, який стосується спиртової галузі, щоб виробники антисептиків отримали ослаблення по акцизу з 1 травня цього року.

Один із законопроектів стосується так званих ліків off label. Ми багато читаємо про це в медіа: в Італії, Іспанії та інших країнах застосовуються ліки, які не повинні були б застосовуватися проти грипу, але вони дають позитивний результат (у боротьбі з коронавірусом - ред.).

Тому ми хочемо дати можливість українським медикам використовувати ці препарати, якщо пацієнт або його рідні не проти".

Деталі: За словами Кравчук, фракція "Слуга народу" виступає за проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради 30 березня у будівлі парламенту, попри карантин.

Депутати можуть додатково себе убезпечити рукавичками, масками та окулярами і в апараті ВР розглядають таку можливість.

Разом з тим Кравчук підтвердила, що розглядається варіант проведення позачергового засідання Верховної Ради на відкритому повітрі - у внутрішньому дворику парламенту або навіть на стадіоні.

Остаточне рішення про місце проведення засідання, за словами Кравчук, буде ухвалено 29 березня на засіданні погоджувальної ради.

Дослівно: "З огляду на те, що ми будемо мати великий порядок денний, доцільніше буде зробити це у залі Верховної Ради, тому що це з точки зору електронної системи "Рада" набагато швидше і заощадить час перебування у загальному просторі".

Що передувало:

17 березня Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення третьої сесії парламенту та скасувала усі пленарні засідання до 3 квітня у зв'язку з карантином через коронавірус в Україні.

26 березня президент Володимир Зеленський зустрівся з главами фракцій і груп, де наголосив на важливості присутності всіх депутатів на позачерговому засіданні, оскільки перед Україною "стоять великі виклики, і парламент має допомогти їх подолати".

Верховна Рада не визначилася, коли і як провести позачергове засідання, оскільки робочі групи напрацьовують законопроекти, які необхідно розглянути.

Передбачалося, що ВР збереться на позачергове засідання 27 березня, проте пізніше стало відомо, що засідання планується перенести на суботу. Пізніше стало відомо, що розглядається можливість провести позачергове засідання на неділю, 29 березня.

За даними народних депутатів, засідання ВР планували провести на стадіоні "Динамо", або у дворі ВР, але врешті-решт вирішили, що депутати зберуться у залі парламенту.