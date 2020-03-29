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У МОЗ пояснили, кому зобов'язані проводити тест на COVID-19

Неділя, 29 березня 2020, 23:42
У МОЗ пояснили, кому зобов'язані проводити тест на COVID-19

У разі відмови медзакладу проводити тест на COVID-19 за наявності симптомів громадяни мають повідомляти на визначену гарячу лінію в області, де вони мешкають. 

Джерело: пресслужба МОЗ України

Дослівно: "Ми отримуємо повідомлення, що у деяких медичних закладах відмовляються брати зразки для дослідження на коронавірусну хворобу.

Наголошуємо, що лікарі повинні діяти відповідно до алгоритмів, які прописані у стандарті надання медичної допомоги. У стандарті є чіткі критерії, за якими люди підпадають під підозру на коронавірусну інфекцію.

Якщо у них є ознаки гострого вірусного захворювання, їм повинні проводити тест на COVID-19". 

Деталі: У МОЗ також окреслили критерії, за якими людина може вважатися контактною: 

• Особа проживає в одному домі з хворим на COVID-19.

• Особа мала прямий фізичний контакт з хворим на COVID-19 (наприклад, через рукостискання).

• Особа мала контакт із слизовими виділеннями з дихальних шляхів хворого на COVID-19 (наприклад, перебування в зоні пацієнта під час кашлю, чи доторкування руками до використаних серветок) та не використовувала засоби індивідуального захисту.

• Особа контактувала із хворим на COVID-19 на відстані до одного метру протягом 15 хвилин і більше, за умови не використання відповідних засобів індивідуального захисту або з підозрою щодо неправильного їх використання (наприклад, порушення цілісності рукавичок).

• Особа перебувала у закритому середовищі (наприклад, аудиторія, кімната для засідань, зал очікування закладу охорони здоров’я) із хворим на COVID-19 протягом 15 хвилин і більше на відстані менше одного метру.

• Медичний працівник або інша особа, яка надає медичну допомогу або проводить догляд за хворим на COVID-19.

• Працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів отримані від хворих на COVID-19.

• Працівники патологоанатомічних/судово-медичних бюро/відділень, які  безпосередньо приймали участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків для  проведення ПЛР-дослідження навіть за умови використання відповідних засобів індивідуального захисту.

• Контакт в літаку в межах двох сидінь (у будь-якому напрямку) з хворим на COVID-19, супутники подорожі.

• Члени екіпажу, які проводили обслуговування в салоні літака, де знаходився хворий.

• Якщо тяжкість симптомів (наприклад, частий кашель) або переміщення особи вказують на більш велику зону ризику щодо зараження, пасажири, які сидять у всій секції, або всі пасажири повітряного судна можуть вважатися контактними. 

За даними МОЗ, у всіх областях України створено мобільні бригади, які виїжджають на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії. 

Наразі створено 567 мобільних бригад і їхня кількість буде збільшуватися, повідомили в МОЗ. 

Знати більше: 

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо, 

  • В Україні визначено 240 медичних закладів для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, стан яких погіршується.
  • За даними МОЗ, станом на вечір 29 березня в Україні зафіксовано 475 випадків захворювання COVID-19.

Українська правда

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Теми: коронавірусМОЗздоров'я
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