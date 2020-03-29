В МОЗ объяснили, кому обязаны проводить тест на COVID-19

В случае отказа медучреждения проводить тест на COVID-19 при наличии симптомов граждане должны сообщать на "горячую линию" МОЗ в области проживания.

Источник: пресс-служба МОЗ Украины

Дословно: "Мы получаем сообщения, что в некоторых медицинских учреждениях отказываются брать образцы для исследования на коронавирусную болезнь.

Подчеркиваем, врачи должны действовать в соответствии с алгоритмами, которые прописаны в стандарте оказания медицинской помощи. В стандарте есть четкие критерии, по которым люди попадают под подозрение на заражение коронавирусом.

Если у них есть признаки острого вирусного заболевания, им должны проводить тест на COVID-19".

Детали: В Минздраве также определили критерии, по которым лицо может считаться контактным:

•Проживает в одном доме с больным COVID-19.

•Имел прямой физический контакт с больным COVID-19 (например, через рукопожатия).

•Имел контакт со слизистыми выделениями из дыхательных путей больного COVID-19 (например, пребывание в зоне пациента во время кашля или прикосновения руками к использованных салфеток) но не использовала средства индивидуальной защиты.

• Контактировал с больным COVID-19 на расстоянии до одного метра в течение 15 минут и более, при условии неиспользования соответствующих средств индивидуальной защиты или с подозрением относительно неправильного их использования (например, нарушение целостности перчаток).

• Находилось в закрытой среде (например, аудитория, комната для заседаний, зал ожидания учреждения здравоохранения) с больным COVID-19 в течение 15 минут и более на расстоянии менее одного метра.

• Медработник или другое лицо, оказывает медицинскую помощь или проводит уход за больным COVID-19.

• Работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей полученные от больных COVID-19.

• Работники патологоанатомических / судебно-медицинских бюро / отделений, непосредственно принимали участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов для проведения ПЦР-исследования даже при условии использования соответствующих средств индивидуальной защиты.

• Контакт в самолете в пределах двух сидений (в любом направлении) с больным COVID-19, спутники во время путешествия.

• Члены экипажа, проводившие обслуживание в салоне самолета, где находился больной.

• Если тяжесть симптомов (например, частый кашель) или перемещения лица указывают на более обширную зону риска заражения, пассажиры, сидящие во всей секции, или все пассажиры воздушного судна могут считаться контактными.

По данным Минздрава, во всех областях Украины созданы мобильные бригады, которые выезжают на вызов семейного врача, экстренной медицинской помощи и других медработников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории.

В настоящее время созданы 567 мобильных бригад и их количество будет увеличиваться, сообщили в МОЗ.

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