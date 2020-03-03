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У "Слузі народу" перерахували претензії до Кабміну

Вівторок, 3 березня 2020, 00:41
У Слузі народу перерахували претензії до Кабміну

На думку голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, Кабмін не є ефективним у соціальній, промисловій та житлово-комунальній політиці.

Джерело: Корнієнко в ефірі "Свобода слова" 

Пряма мова: "Щодо уряду - у нас виник парадокс, він нам не зрозумілий і ми б хотіли знайти відповідь. Довіра до Президента вона зберігається досить високою. 

Це свідчить проте те, що загалом той курс, який пропонував Президент рік тому, і партія "Слуга народу" під час  передвиборчої кампанії, до цього курсу, економічного, соціального, є довіра. І є очікування, що цей курс буде виконуватися".

Деталі: Водночас, є питання до виконання цього курсу та програми. "Люди не відчули це у своїй кишені, на своєму подвір`ї, не відчули у стані покращення медичної інфраструктури, наприклад", – каже лідер "Слуги народу".

Він вважає, що у окремих сферах "панує певний безлад", хоча наявна "стратегія, куди ми крокуємо". 

Важливим питанням також є промислова політика. Корнієнко каже, що для цього напрямку є ідея призначити окремого координатора: міністра чи віцепрем’єра. 

Щодо оновлення та змін у силовому блоці, нардеп наголосив, що спочатку треба заслухати звіту правоохоронців та поставити їм запитання. Після вже доцільно говорити про можливі кадрові зміни, хоча Корнієнко не виключає, що деяким очільникам силовиків необхідно дати час "проявити себе". 

"Фінальна конфігурація буде обговорюватись на засіданні фракції у вівторок", – додав Корнієнко.

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Передісторія

  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
  • Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.
  • Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Кабміні може з'явитися посада віцепрем'єр-міністра з оборони.
  • За інформацією ЗМІ, у Кабміні можуть створити посаду силового віцепрем'єра "під Авакова".

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуКабінет міністрівВерховна Рада
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