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Зрив слідчого експерименту у Кожари: в поліції розповіли, що буде далі

Вівторок, 3 березня 2020, 11:51
Зрив слідчого експерименту у Кожари: в поліції розповіли, що буде далі
Фото informator.ua

Слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари, де знайшли застреленим підприємця Сергія Старицького, проведуть тоді, коли всі учасники кримінального провадження будуть до цього готові.

Джерело: заступник директора Департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало, начальник управління комунікації Нацполіції Оксана Блищик у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Тракала: "Слідчий експеримент у цій справі наразі відтермінований, бо для його проведення потрібні його учасники, один з яких наразі у Феофанії.

Але розслідування провадження триває, слідчі дії тривають, триває проведення експертиз – судово-медичної, комплексної молекулярно-генетичної, дактилоскопічної, балістичної та хімічної, – триває збір доказової бази. Тобто слідство працює по інших напрямах паралельно".

Пряма мова Блищик: "Слідчий експеримент відтермінований до того моменту, коли усі учасники кримінального провадження будуть готові до його проведення".

Деталі: Блищик пояснила, що, оскільки родина Кожари у момент убивства перебувала у будинку, то вони мають бути присутні під час слідчого експерименту.

Разом з тим вона додала, що у справі призначено низку експертиз, наразі правоохоронці чекають їхніх результатів.

Що було раніше: 2 березня стало відомо, що слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом убивства підприємця Сергія Старицького зірвався. Захисники Кожари повідомили, що останнього зранку 2 березня госпіталізували через гіпертонічний криз.

Передісторія:

  • У ніч на 22 лютого у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції була – самогубство, постріл було здійснено із пістолета Jericho 941, що зареєстрований на ексочільника МЗС.
  • Для встановлення всіх обставин події було призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну. 
  • За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфікували із самогубства на умисне вбивство – ч.1 ст.115 КК України. 

Ірина Балачук, УП
Теми: Київвбивствополіція
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