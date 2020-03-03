Зрив слідчого експерименту у Кожари: в поліції розповіли, що буде далі

Слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари, де знайшли застреленим підприємця Сергія Старицького, проведуть тоді, коли всі учасники кримінального провадження будуть до цього готові.

Джерело: заступник директора Департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало, начальник управління комунікації Нацполіції Оксана Блищик у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Тракала: "Слідчий експеримент у цій справі наразі відтермінований, бо для його проведення потрібні його учасники, один з яких наразі у Феофанії.

Але розслідування провадження триває, слідчі дії тривають, триває проведення експертиз – судово-медичної, комплексної молекулярно-генетичної, дактилоскопічної, балістичної та хімічної, – триває збір доказової бази. Тобто слідство працює по інших напрямах паралельно".

Пряма мова Блищик: "Слідчий експеримент відтермінований до того моменту, коли усі учасники кримінального провадження будуть готові до його проведення".

Деталі: Блищик пояснила, що, оскільки родина Кожари у момент убивства перебувала у будинку, то вони мають бути присутні під час слідчого експерименту.

Разом з тим вона додала, що у справі призначено низку експертиз, наразі правоохоронці чекають їхніх результатів.

Що було раніше: 2 березня стало відомо, що слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом убивства підприємця Сергія Старицького зірвався. Захисники Кожари повідомили, що останнього зранку 2 березня госпіталізували через гіпертонічний криз.

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