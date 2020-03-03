Аналізи українця з коронавірусом відправлять для підтвердження в Лондон

Відібрані матеріали українця, у якого виявили коронавірус, відправлять у лабораторію до Лондона для остаточної верифікації та статистики Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Джерело: Центр громадського здоров’я України, коментар ЦГЗУ "Українській правді"

Дослівно: "Чоловік госпіталізований, ізольований та знаходиться під медичним наглядом. За підсумками ранкового огляду - температури немає, скарги на сухий кашель. Рентгенологічно ознак пневмонії немає. Зразок відправлено для остаточного підтвердження до Лондона".

Деталі: У ЦГЗУ уточнили, що зразки відправляють задля загальної статистики ВООЗ.

Відповідну процедуру здійснюють всі країни, де фіксують захворювання.

Що передувало: 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого. В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як не захворіти і що маска не врятує.

Симптоми коронавірусу COVID-2019 в українця, який мандрував Італією, з’явилися за тиждень після початку подорожі, чоловік діяв правильно – мінімізував контакти та одразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців.

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