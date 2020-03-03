Кабмін запустив сайт з інформацією про коронавірус

Кабінет міністрів створив спеціальну інформаційну сторінку з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-2019 в Україні.

Джерело: Telegram-канал прем’єр-міністра Олексія Гончарука, сайт уряду про коронавірус

Пряма мова Гончарука: "Наголошую, держава готова оперативно реагувати й надавати кваліфіковану медичну допомогу.

Прошу зберігати спокій та отримувати інформацію лише з офіційних джерел.

Уряд створив спеціальну інфосторінку з усією актуальною інформацією".

Деталі: На сайті зібрана інформація про готовність України до спалаху коронавірусу та про застережні заходи.

Зокрема, повідомляється, що в Україні близько 12-ти тисяч місць в інфекційних стаціонарах, близько 2-х тисяч лікарів-інфекціоністів та 5-ти тисяч медперсоналу.

Також на сайті пишуть, що захворювання, викликане новим коронавірусом, не можна називати "смертельним", адже летальність складає 3,3%.

Вразливими до коронавірусу вважають людей похилого віку, медпрацівників, людей, які мали контакт із хворими та тих, у кого слабкий імунітет.

Як передається захворювання?

Щоб захистити себе від коронавірусу рекомендується часто мити руки, повноцінно харчуватися, мати здоровий сон, займатися фізичними вправами, підтримувати водний баланс організму, не їсти сирого м’яса, не торкатися брудними руками до очей, носа та рота.

Інформація про тест-систему для дослідження на COVID-19

Що передувало: 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого. В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як не захворіти і що маска не врятує.

Симптоми коронавірусу COVID-2019 в українця, який мандрував Італією, з’явилися за тиждень після початку подорожі, чоловік діяв правильно – мінімізував контакти та одразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців.

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