Лікарі розповіли про стан українця з коронавірусом у Чернівцях

Госпіталізований у Чернівцях хворий на коронавірус Covid-19 має підвищену температуру 37,4 градуса, але перебуває у стабільному й не важкому стані.

Джерело: лікарі Чернівецької обласної клінічної лікарні в коментарі "Укрінформу"

Деталі: Хворому проводять патогенетичне та симптоматичне лікування. Тобто, при підвищеній температурі дають жарознижувальні ліки. Він отримує противірусні та антибактеріальні препарати. Зазначається, що апетит і сон у пацієнта добрий.

В.о. генерального директора обласної лікарні Сергій Цинтар запевнив, що у медзакладі є необхідні ліки. Хворий перебуває у стабільному стані.

Пряма мова: "На даний момент стан пацієнта стабільний, не є важкий. Він перебуває в ізольований у боксі. За ці дні, відколи він у нас, погіршення стану не спостерігаємо".

Що передувало: 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії 26 лютого через прикордонний пункт пропуску "Порубне-Сірет".

Симптоми коронавірусу Covid-2019 в українця, який мандрував Італією з 21 лютого, з’явилися за тиждень після початку подорожі, чоловік мінімізував контакти та одразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців.

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