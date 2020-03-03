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Лікарі розповіли про стан українця з коронавірусом у Чернівцях

Вівторок, 3 березня 2020, 17:10
Лікарі розповіли про стан українця з коронавірусом у Чернівцях

Госпіталізований у Чернівцях хворий на коронавірус Covid-19 має підвищену температуру 37,4 градуса, але перебуває у стабільному й не важкому стані.

Джерело: лікарі Чернівецької обласної клінічної лікарні в коментарі "Укрінформу"

Деталі: Хворому проводять патогенетичне та симптоматичне лікування. Тобто, при підвищеній температурі дають жарознижувальні ліки. Він отримує противірусні та антибактеріальні препарати. Зазначається, що апетит і сон у пацієнта добрий.

В.о. генерального директора обласної лікарні Сергій Цинтар запевнив, що у медзакладі є необхідні ліки. Хворий перебуває у стабільному стані.

Пряма мова: "На даний момент стан пацієнта стабільний, не є важкий. Він перебуває в ізольований у боксі. За ці дні, відколи він у нас, погіршення стану не спостерігаємо".

Що передувало: 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії 26 лютого через прикордонний пункт пропуску "Порубне-Сірет".

Симптоми коронавірусу Covid-2019 в українця, який мандрував Італією з 21 лютого, з’явилися за тиждень після початку подорожі, чоловік мінімізував контакти та одразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців.

Знати більше: 

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Що світ вже знає про новий коронавірус: заразність, лікування, вчасне виявлення хворих

Передісторія:

  • На невідомий раніше коронавірус COVID-19 почали хворіти з грудня 2019 року в Китаї. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на ранок 3 березня від коронавірусу померли 3118 осіб, зафіксовано понад 91 тисячу випадків захворювання, понад 48 тисяч осіб одужали.
  • В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як не захворіти і що маска не врятує.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019
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