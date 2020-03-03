Обвинувачений у справі Гандзюк впав у суді, його забрала швидка

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Вівторок, 3 березня 2020, 18:13

Обвинуваченого у справі вбивства Катерини Гандзюк колишнього помічника нардепа Ігоря Павловського госпіталізували з приміщення Печерського суду.

Джерело: Hromadske

Деталі: Завтра, 4 березня у Павловського спливає термін тримання під вартою. Якщо клопотання про продовження запобіжного заходу не розглянуть, його звільнять з-під варти.

У вівторок суд мав розглянути тримання під вартою Павловського за підозрою в іншому провадженні – створення злочинної організації на Херсонщині та незаконне зберігання зброю.

Павловського доставили до суду, але під час перебування у конвойній кімнаті він нібито впав. Лікарі швидкої зазначили, що у нього утворилась гематома і вони не можуть визначити, наскільки безпечно Павловському брати участь у засіданні.

У засіданні оголосили перерву до 18:00 через госпіталізацію Павловського. У лікарні мають визначити його стан та причини утворення гематоми. Адвокат Павловського, якого йому надали безоплатно, також не з’явився. Прокурор на засіданні зазначив, що обвинувачений може симулювати.

2 березня в судовому засіданні адвокати Павловського заявили судді відвід.

Що цьому передувало: 21 січня Печерський райсуд Києва відправив Павловського під арешт на півтора місяці. 20 січня, правоохоронці затримали Павловського. Йому повідомили про підозру у керування злочинною організацією, яка "вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності".

Передісторія: 

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловськийз кличкою "Собака" – на той момент помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
  • Ігор Павловський після оголошення підозри потрапляв до лікарні з діагнозом "гіпертонічний криз". Зараз він методично ігнорує засідання Приморського райсуду Одеси. 
  • 1 листопада генпрокурор Руслан Рябошапка пообіцяв найближчими днями оприлюднити важливу інформацію з розслідування вбивства Гандзюк.



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