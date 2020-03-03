Обвинувачений у справі Гандзюк впав у суді, його забрала швидка
Обвинуваченого у справі вбивства Катерини Гандзюк колишнього помічника нардепа Ігоря Павловського госпіталізували з приміщення Печерського суду.
Джерело: Hromadske
Деталі: Завтра, 4 березня у Павловського спливає термін тримання під вартою. Якщо клопотання про продовження запобіжного заходу не розглянуть, його звільнять з-під варти.
У вівторок суд мав розглянути тримання під вартою Павловського за підозрою в іншому провадженні – створення злочинної організації на Херсонщині та незаконне зберігання зброю.
Павловського доставили до суду, але під час перебування у конвойній кімнаті він нібито впав. Лікарі швидкої зазначили, що у нього утворилась гематома і вони не можуть визначити, наскільки безпечно Павловському брати участь у засіданні.
Ігоря Павловського, обвинуваченого у справі вбивства Катерини Гандзюк, лікарі винесли з приміщення Печерського суду.— hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020
Термін тримання Павловського під вартою спливає завтра — якщо клопотання про продовження терміну не розглянуть, Павловського звільнять з-під варти pic.twitter.com/s9Ryo5yfR5
Лікарі госпіталізували з судового засідання Ігоря Павловського, обвинуваченого у справі вбивства Катерини Гандзюк.— hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020
Печерський суд мав розглянути клопотання про продовження терміну тримання Павловського під вартою — чинний термін закінчується завтра pic.twitter.com/sIO4CMEUcs
У засіданні оголосили перерву до 18:00 через госпіталізацію Павловського. У лікарні мають визначити його стан та причини утворення гематоми. Адвокат Павловського, якого йому надали безоплатно, також не з’явився. Прокурор на засіданні зазначив, що обвинувачений може симулювати.
2 березня в судовому засіданні адвокати Павловського заявили судді відвід.
Що цьому передувало: 21 січня Печерський райсуд Києва відправив Павловського під арешт на півтора місяці. 20 січня, правоохоронці затримали Павловського. Йому повідомили про підозру у керування злочинною організацією, яка "вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності".
Передісторія:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловськийз кличкою "Собака" – на той момент помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
- Ігор Павловський після оголошення підозри потрапляв до лікарні з діагнозом "гіпертонічний криз". Зараз він методично ігнорує засідання Приморського райсуду Одеси.
- 1 листопада генпрокурор Руслан Рябошапка пообіцяв найближчими днями оприлюднити важливу інформацію з розслідування вбивства Гандзюк.