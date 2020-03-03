Обвинувачений у справі Гандзюк впав у суді, його забрала швидка

Обвинуваченого у справі вбивства Катерини Гандзюк колишнього помічника нардепа Ігоря Павловського госпіталізували з приміщення Печерського суду.

Джерело: Hromadske

Деталі: Завтра, 4 березня у Павловського спливає термін тримання під вартою. Якщо клопотання про продовження запобіжного заходу не розглянуть, його звільнять з-під варти.

У вівторок суд мав розглянути тримання під вартою Павловського за підозрою в іншому провадженні – створення злочинної організації на Херсонщині та незаконне зберігання зброю.

Павловського доставили до суду, але під час перебування у конвойній кімнаті він нібито впав. Лікарі швидкої зазначили, що у нього утворилась гематома і вони не можуть визначити, наскільки безпечно Павловському брати участь у засіданні.

Ігоря Павловського, обвинуваченого у справі вбивства Катерини Гандзюк, лікарі винесли з приміщення Печерського суду.



Термін тримання Павловського під вартою спливає завтра — якщо клопотання про продовження терміну не розглянуть, Павловського звільнять з-під варти pic.twitter.com/s9Ryo5yfR5 — hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020

Лікарі госпіталізували з судового засідання Ігоря Павловського, обвинуваченого у справі вбивства Катерини Гандзюк.



Печерський суд мав розглянути клопотання про продовження терміну тримання Павловського під вартою — чинний термін закінчується завтра pic.twitter.com/sIO4CMEUcs — hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020

У засіданні оголосили перерву до 18:00 через госпіталізацію Павловського. У лікарні мають визначити його стан та причини утворення гематоми. Адвокат Павловського, якого йому надали безоплатно, також не з’явився. Прокурор на засіданні зазначив, що обвинувачений може симулювати.

2 березня в судовому засіданні адвокати Павловського заявили судді відвід.

Що цьому передувало: 21 січня Печерський райсуд Києва відправив Павловського під арешт на півтора місяці. 20 січня, правоохоронці затримали Павловського. Йому повідомили про підозру у керування злочинною організацією, яка "вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності".

Передісторія: