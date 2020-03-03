ВООЗ: Смертність від коронавіруса становить 3,4%
Близько 3,4% людей з усіх, хто був заражений новим коронавірусом, померли, такий рівень смертності приблизно на 2,5% вище, ніж від сезонного грипу.
Джерело: BBC з посиланням на голову ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса
Деталі: Ця цифра заснована на кількості смертельних випадків, зареєстрованих у всьому світі, щодо загальної кількості підтверджених випадків зараження. При цьому припускається, що ще є тисячі випадків захворювання коронавірусом, які ще не зареєстровані.
Рівень смертності також може варіюватися в залежності від країни.
Читайте також:
Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання
Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування
Що світ вже знає про новий коронавірус: заразність, лікування, вчасне виявлення хворих
Передісторія:
- 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого. В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як не захворіти, і що маска не врятує.
- Також стало відомо, що симптоми коронавірусу в українця, який подорожував Італією, з’явилися за тиждень.
- На невідомий раніше коронавірус COVID-19 почали хворіти з грудня 2019 року в Китаї. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- Станом на ранок 3 березня від коронавірусу померли 3118 осіб, зафіксовано понад 91 тисячу випадків захворювання, понад 48 тисяч осіб одужали.