ВООЗ: Смертність від коронавіруса становить 3,4%

Близько 3,4% людей з усіх, хто був заражений новим коронавірусом, померли, такий рівень смертності приблизно на 2,5% вище, ніж від сезонного грипу.

Джерело: BBC з посиланням на голову ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса

Деталі: Ця цифра заснована на кількості смертельних випадків, зареєстрованих у всьому світі, щодо загальної кількості підтверджених випадків зараження. При цьому припускається, що ще є тисячі випадків захворювання коронавірусом, які ще не зареєстровані.

Рівень смертності також може варіюватися в залежності від країни.

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