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ВООЗ: Смертність від коронавіруса становить 3,4%

Вівторок, 3 березня 2020, 21:43
ВООЗ: Смертність від коронавіруса становить 3,4%

Близько 3,4% людей з усіх підтверджених випадків зараження новим коронавірусом, померли, такий рівень смертності приблизно на 2,5% вище, ніж від сезонного грипу, який становить менше 1%.

Джерело: BBC з посиланням на голову ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса

Деталі: Ця цифра заснована на кількості смертельних випадків, зареєстрованих у всьому світі, щодо загальної кількості підтверджених випадків зараження. При цьому припускається, що ще є тисячі випадків захворювання коронавірусом, які ще не зареєстровані.

Рівень смертності також може варіюватися в залежності від країни.

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Передісторія

  • 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого. В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як не захворіти, і що маска не врятує.
  • Також стало відомо, що симптоми коронавірусу в українця, який подорожував Італією, з’явилися за тиждень.
  • На невідомий раніше коронавірус COVID-19 почали хворіти з грудня 2019 року в Китаї. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на ранок 3 березня від коронавірусу померли 3118 осіб, зафіксовано понад 91 тисячу випадків захворювання, понад 48 тисяч осіб одужали.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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